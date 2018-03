Za udalosťami v SR vidí Sorosa i predseda maďarského parlamentu Kövér

Podľa slov predsedu maďarského parlamentu existuje scenár, ktorý vyhľadáva iba vhodné zámienky.

Budapešť 13. marca (TASR) - Za snahami destabilizovať Slovensko bezpochyby stojí finančník George Soros - po predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi to vyhlásil už aj predseda parlamentu László Kövér, a to v pondelok večer v komerčnej televízii EchoTV.



"V bratislavských hoteloch sa okamžite objavili zahraniční aktivisti. Zrazu boli k dispozícii vopred pripravené odznaky. Udalosti na uliciach slovenských miest svedčia o mimoriadne vysokej organizovanosti, čo sme zažili aj my," povedal Kövér.



Podľa slov predsedu maďarského parlamentu existuje scenár, ktorý vyhľadáva iba vhodné zámienky. "V Maďarsku bola zámienkou na vyvolanie nespokojnosti ľudí napríklad daň za internet, ktorá napokon ani nebola zavedená. V iných prípadoch to môže byť aj skutočná tragédia," tvrdil Kövér.



Predseda vlády Orbán v pondelok opakovane vyhlásil, že americký finančník George Soros a jeho sieť využijú každú príležitosť na to, aby zvrhli vlády, ktoré sa vzpierajú migrácii, a že Soros chce z Európy vytvoriť kontinent prisťahovalcov.



"Soros útočí na každého, kto sa mu postaví do cesty - na Maďarsko, Česko i na Slovensko," povedal Orbán ešte v piatok minulý týždeň v reakcii na politickú situáciu v SR po vražde slovenského novinára a dodal, že ho takýto vývoj vôbec neprekvapuje a že slovenské udalosti jednoznačne nesú rukopis Sorosa a jeho organizácií.



Predseda Demokratickej koalície (DK) a expremiér Ferenc Gyurcsány vyzval v pondelok Orbána, aby sa k vražde slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice vyjadril "so sústrasťou" a nezneužíval všetko na svoje vnútropolitické ciele.



Za spájanie slovenských udalostí so Sorosom a zaťahovanie Slovenska do maďarskej predvolebnej kampane ostro kritizoval maďarského premiéra bývalý slovenský diplomat Kálmán Petőcz, ktorý mu tiež vytkol, že nevyjadril sústrasť pozostalým.



Na Orbánovo vyhlásenie reagoval aj bývalý riaditeľ Maďarského inštitútu v Bratislave István Kollai. Na spravodajskom serveri Mandiner v pondelok poznamenal, že na Slovensku za protestmi v uliciach miest nestojí Soros, ale občianska stredná vrstva.



"Ísť voči nej nie je odvahou, ale zneuctením. Ten, kto útočí na slovenskú strednú vrstvu, nebuduje, ale oslabuje strednú Európu," zdôraznil Kollai, podľa ktorého všetko zvaľovať na Sorosa nie je zo strany novej pravicovej inteligencie v Maďarsku odvahou, ale zbabelosťou a odvádzaním pozornosti od skutočných problémov.



