Za vládu s hnutím ANO sa zatiaľ vyslovila väčšina členov ČSSD

Praha 31. mája (TASR) - Zhruba dve tretiny členov Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) sa zatiaľ vyslovili za vytvorenie vlády s hnutím ANO, ktorú by podporovali komunisti. Vyplýva to z doterajších čiastkových výsledkov vnútrostraníckeho referenda, ktoré získal spravodajských server Novinky.cz.



Referendum sa začalo 21. mája a potrvá do 14. júna. Podľa zdroja z ČSSD je doterajšia účasť na hlasovaní nadpolovičná.



Tajného hlasovania sa už zúčastnila zhruba štvrtina z celkového počtu 1093 miestnych organizácií strany a väčšina z nich sa vyslovila za spoluprácu s ANO vo vláde.



"Za vládu hlasovalo 59,6 percenta našich členov. Výsledky už bude ťažké zvrátiť. Rozdiel medzi priaznivcami a odporcami sa zväčšuje v prospech vstupu do vlády," povedal denníku Právo nemenovaný zdroj z vedenia ČSSD, ktorý neprezradil svoju totožnosť.



Prieskumy pred začiatkom referenda avizovali, že oba tábory v rámci ČSSD sú zhruba vyrovnané. Vedenie strany preto trvalo na tom, aby jednotlivé organizácie priebežne nezverejňovali výsledky hlasovania, ale aby počkali až do polovice júna, keď bude jasný výsledok pre celé Česko.



Predseda ČSSD Jan Hamáček odmietol štvrtkové informácie servera Novinky.cz komentovať. "V súlade s uznesením predsedníctva ČSSD sa k žiadnym údajom, ktoré súvisia s vnútrostraníckym referendom, nebudem vyjadrovať," uviedol Hamáček.



Doterajšie výsledky sa líšia podľa krajov. Proti vláde sa častejšie vyslovujú sociálni demokrati v Plzenskom a Ústeckom kraji, či na južnej a severnej Morave. Vznik novej koalície naopak podporujú hlasujúci v Prahe, v Stredočeskom kraji a na východe a juhu Čiech.



Svoje hlasy môže na schôdzach miestnych buniek celkovo odovzdať 17.683 členov ČSSD. Referendum bude v platné v prípade, ak sa ho zúčastní aspoň 25 percent, teda 4421 hlasujúcich.



Definitívne výsledky predstaví vedenie ČSSD 15. júna predsedníctvu strany a vzápätí ich zverejní. V prípade kladného výsledku chce premiér v demisii Andrej Babiš do konca júna predložiť zloženie novej vlády, v ktorej by malo byť päť sociálnodemokratických ministrov. Hlasovanie o dôvere v parlamente by potom malo prebehnúť do konca júla.



Najväčšou otázkou podľa Noviniek.cz zostáva, či sa prípadnému rozhodnutiu o vstupe do vlády podriadi všetkých 15 poslancov ČSSD a či budú všetci za nový kabinet hlasovať. V radoch ČSSD má totiž vstup do vlády aj mnoho vplyvných odporcov.