Za výbuchom domu v Brémach bol zámerne spôsobený únik plynu

Brémy 29. júna (TASR) - Jedna z troch obetí, 41-ročná žena, spôsobila manipuláciou vedenia zámerne únik plynu, ktorý viedol k štvrtkovému výbuchu obytného domu v severonemeckých Brémach.



Naznačujú to doterajšie poznatky vyšetrovateľov, o ktorých informovali v piatok tak rozhlasová stanica Radio Bremen, ako aj tlačová agentúra DPA.



Vyšetrovatelia našli aj list na rozlúčku zosnulej, ktorej sedemročný syn takisto prišiel o život pri explózii s celkove troma obeťami.



Výbuch spôsobil aj značné škody na zaparkovaných automobiloch a na niekoľkých okolitých domoch. V susednom dome prišla o život tretia z obetí - 70-ročná žena. To, že obyvatelia v okolí neutrpeli početnejšie ujmy na zdraví, hraničilo podľa slov hovorcu hasičov so zázrakom.



Spomínaný v piatok doručený list na rozlúčku je adresovaný tretej osobe, uviedol pre Radio Bremen hovorca prokuratúry Frank Passade, ktorý súčasne poznamenal, že vyšetrovanie sa teraz sústreďuje na jednoznačné potvrdenie okolností, ktoré viedli k výbuchu, ako aj na pokus o objasnenie pozadia a motívu konania nebohej.