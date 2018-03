Za zachovanie kontrol na nemeckých hraniciach je Seehofer aj Merkelová

Nemecko obnovilo kontroly na štátnej hranici v rámci Schengenu v septembri 2015 v období eskalujúcej migračnej krízy a odvtedy opakovane predĺžilo ich platnosť.

Berlín 19. marca (TASR) - Obnovené hraničné kontroly nemeckých orgánov by podľa zhodného názoru staronovej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej (CDU) i nového spolkového ministra vnútra Horsta Seehofera (CSU) mali predbežne pokračovať. V Berlíne o tom informoval hovorca tamojšej spolkovej vlády Steffen Seibert.



Nemecko obnovilo kontroly na štátnej hranici v rámci Schengenu v septembri 2015 v období eskalujúcej migračnej krízy a odvtedy opakovane predĺžilo ich platnosť.



Obaja významní predstavitelia nemeckej vlády hovorili v týchto dňoch o predmetnej otázke a zhodli sa, že vzhľadom na nedostatočnú ochranu vonkajších hraníc Európskej únie by sa hraničné kontroly nemeckých orgánov mali zachovať.



Informovali o tom viaceré tamojšie médiá.



Momentálne jestvujú popri Nemecku hraničné kontroly v rámci Schengenu i v Rakúsku, Francúzsku, Dánsku, Švédsku a nečlenskej krajine EÚ Nórsku. Všetky tieto štáty to zdôvodňujú bezpečnostnými problémami, ktoré vyplývajú z náporu utečencov.



Lehota, o ktorú sa kontroly predlžujú, dosahuje momentálne šesť mesiacov, možno ju však aplikovať opakovane, aj keď vždy nanovo s adekvátnym zdôvodnením.