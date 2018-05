Za zmiznutím malajzijského boeingu nestál pilot, tvrdí vyšetrovateľ

Foley uviedol, že kapitán Zaharie Ahmad Shah bol pravdepodobne v čase, keď lietadlo spadlo do Indického oceánu, v bezvedomí. Dodal tiež, že ho mrzí, že jeho tím nebol schopný zmiznutý stroj nájsť.

Canberra 22. mája (TASR) - Austrálsky vyšetrovateľ Peter Foley, ktorý viedol pátranie po malajzijskom lietadle nezvestnom od roku 2014, vyvrátil v utorok tvrdenia, že pilot havaroval s týmto strojom zámerne. Informovala o tom agentúra DPA.



Foley uviedol, že kapitán Zaharie Ahmad Shah bol pravdepodobne v čase, keď lietadlo spadlo do Indického oceánu, v bezvedomí. Dodal tiež, že ho mrzí, že jeho tím nebol schopný zmiznutý stroj nájsť.



Niektoré správy totiž uvádzali, že pilot v lietadle znížil tlak -- čím sa zapríčinila neschopnosť akejkoľvek činnosti cestujúcich i posádky --, sám prežil na záložnom zdroji kyslíka a následne tlak naspäť zvýšil a so strojom zámerne havaroval.



Podľa Foleyho by však pilot vzhľadom na svoju nadváhu a vyšší vek takúto zmenu tlaku neprežil.



Lietadlo Boeing 777 spoločnosti Malaysia Airlines, ktoré s 239 osobami na palube letelo do Pekingu, zmizlo 8. marca 2014 krátko po štarte z Kuala Lumpuru nad Indickým oceánom.

Toto zmiznutie je jednou z najväčších záhad v dejinách civilného letectva. Podľa posledných správ v pátraní po troskách zmiznutého boeingu v súčasnosti pokračuje Americká spoločnosť Ocean Infinity.