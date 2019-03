Začal sa proces s učiteľom cirkevnej školy obvineným zo zneužívania

Súdny proces sa koná v situácii, keď aj v Španielsku stúpa počet prípadov obvinení z pohlavného zneužívania maloletých, ktorých sa údajne dopustili predstavitelia katolíckej cirkvi.

Barcelona 25. marca (TASR) - Pred súd v Barcelone v pondelok predstúpil bývalý učiteľ telesnej výchovy na cirkevnej škole, ktorý je obvinený z pohlavného zneužívania svojich študentov.



Zriaďovateľom školy je mužská rehoľná kongregácia maristov založená v 19. storočí a špecializujúca sa na vzdelávanie.



Súdny proces sa koná v situácii, keď aj v Španielsku stúpa počet prípadov obvinení z pohlavného zneužívania maloletých, ktorých sa údajne dopustili predstavitelia katolíckej cirkvi. Podozrenia sa týkajú aj dvoch ďalších škôl v Barcelone, ktoré sú v správe rehole maristov. Podobné prípady viedli katolícku cirkev v Španielsku k tomu, aby v novembri 2018 verejne požiadala o odpustenie.



Obvineným v tomto procese je Joaquín Benítez, ktorý v danej škole pôsobil takmer 30 rokov. Z pohlavného zneužívania ho obvinila štvorica študentov.



Podobne tak urobilo aj ďalších 13 bývalých Benítezových študentov. Ich prípady sa však už pred súd nedostali, keďže údajné skutky sa stali dávno a sú premlčané.



Benítez, pre ktorého prokurátor žiada 22 rokov väzenia, sa na záver dnešného pojednávania ospravedlnil svojim obetiam. Svoje konanie pritom vysvetľoval tým, že aj on sám bol ako študent cirkevnej internátnej školy vystavený sexuálnemu obťažovaniu. "Inštinktívne som to považoval za normálne správanie," uviedol Benítez.



Vypočúvanie obetí pred súdom sa konalo s vylúčením verejnosti.



Vypovedal aj policajt, ktorý pred súdom uviedol, že Benítez si do svojho kabinetu volal chlapcov vo veku 13 či 14 rokov. Ako zámienku uvádzal, že je nutné, aby im kvôli športovému zraneniu urobil masáž, po ktorej však nasledovalo obťažovanie.



Prvé obvinenia v tomto prípade viedli k odhaleniu ďalších podobných káuz. Celkovo bolo podaných 43 trestných oznámení na 12 učiteľov a zamestnancov troch škôl rehole maristov v Barcelone. Pred súd však predstúpil len Benítez a potom ešte zamestnanec školy, ktorý mal na starosti dozor v školskej jedálni. Ostatné prípady sú už premlčané.



Ak súd Beníteza uzná sa vinného a odsúdi, rehoľa bude musieť obetiam zaplatiť odškodné. Predstavený rehole v pondelok pred súdom poprel, že by sa prípad v minulosti snažil zahladiť.



Rehoľa maristov sa v roku 2017 ocitla v Čile v centre obrovského škandálu spojeného s pohlavným zneužívaním maloletých, ktorý napokon viedol k bezprecedentnej demisii 34 čilských biskupov.