Začal sa súdny proces s bolívijským exprezidentom de Lozadom

Súd s bývalým prezidentom a exministrom, ktorí obaja do USA emigrovali, sa začal v meste Fort Lauderdale v americkom štáte Florida.

Fort Lauderdale 5. marca (TASR) - Na floridskom súde sa začal v pondelok proces s bývalým bolívijským prezidentom Gonzalom Sánchezom de Lozadom a exministrom obrany Carlosom Sánchezom Berzaínom v súvislosti s krvavými vojenskými zásahmi proti ľudovým protestom v roku 2003, pri ktorých v Bolívii zomreli desiatky ľudí. Informovala o tom agentúra AP.



Súd s bývalým prezidentom a exministrom, ktorí obaja do USA emigrovali, sa začal v meste Fort Lauderdale v americkom štáte Florida.



V súvislosti so súdnym sporom rodiny ôsmich Bolívijčanov, ktorí počas protestu v roku 2003 prišli o život, tvrdia, že obaja bývalí štátnici v snahe zničiť politickú opozíciu plánovali zabiť tisícky civilistov. Žaloba bola podaná na základe amerického zákona o ochrane obetí trestných činov, umožňujúceho súdne procesy v USA voči osobám, ktoré sa podieľali na protizákonnom zabíjaní.



V roku 2003 vypukli v meste El Alto blízko La Pazu protesty proti exportu bolívijského zemného plynu do USA s využitím čilských prístavov. Vojaci spustili na protestujúcich paľbu, pričom zahynulo 64 ľudí a zranených bolo vyše 400.



Pre juhoamerickú krajinu to bol zlomový bod v jej politike. Zdiskreditované tradičné politické strany sa rozpadli a v roku 2005 zvíťazil v prezidentských voľbách jeden z lídrov protestov Evo Morales.