Začal sa súdny proces s extrémistom obvineným z vraždy policajta

Sedemdesiatosemročný obvinený podľa obžaloby zastrelil v obci Bőny jedného policajta a druhého zranil.

Budapešť 25. apríla (TASR) - V západomaďarskom meste Szombathely sa v stredu začalo súdne pojednávanie so zakladateľom radikálnej pravicovej organizácie Maďarský národný front Istvána Gy., ktorý čelí obvineniu zo zastrelenia policajta z 26. októbra 2016. Informovala o tom agentúra MTI.



Prokuratúra ho 8. decembra 2017 na súde v Györi obvinila z trestného činu vraždy a zneužitia strelnej zbrane. Obvinený zatiaľ nevypovedal, iba požiadal súd, aby pojednávanie sa konalo v jeho dome v Bőnyi.



Predseda senátu oboznámil súd s dávnejšou výpoveďou obvineného, ktorý tvrdil, že policajta pri domovej prehliadke nezastrelil, vystrelil iba náhodou v čase, keď ho zasiahla strela policajtov. Tomu však protirečili výpovede svedkov - troch príslušníkov polície, ktorí mali u extrémistu vykonať domovú prehliadku.



Svedkovia tvrdili opak: najskôr vystrelil obvinený, ktorý ich odmietal do domu pustiť, až na to reagovali streľbou policajti.



Zastreleného 46-ročného majora posmrtne povýšili do hodnosti podplukovníka.



Súdny proces pokračuje vo štvrtok vypočúvaním ďalších svedkov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)