Začali sa ďalšie rokovania o vláde medzi ČSSD a ANO

Praha 25. apríla (TASR) - Predstavitelia hnutia ANO a Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) sa v stredu v Prahe stretli na ďalších rokovanie o vytvorení menšinovej koalície. Informovala o tom na svojej webovej stránke spravodahjská televízia ČT24.



Témou rokovaní budú odvolanie poslancov strany Sloboda a priama demokracia (SPD) z vedúcich pozícií v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR a poistky proti hlasovacej koalícii SPD a Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM).



Rokovania sa však nezúčastňuje ani šéf hnutia ANO a premiér v demisii Andrej Babiš, ktorý je na návšteve v Ostrave, ani predseda ČSSD Jan Hamáček, ktorý sa ospravedlnil a s Babišom sa má stretnúť vo štvrtok.



Hnutie ANO sa ešte pred začiatkom rokovaní kategoricky postavilo proti podmienke, ktorú chcela ČSSD dostať do koaličnej zmluvy, že by z vlády musel odísť trestne stíhaný premiér Andrej Babiš v prípade, ak by bol aj neprávoplatne odsúdený.



"My túto podmienku jednoducho do koaličnej zmluvy nechceme. Pripadá nám absurdná," uviedol pred začiatkom rokovaní predseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.