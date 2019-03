Začali sa prezidentské voľby na Ukrajine, favoritom je komik Zelenskyj

Právo odovzdať hlas niektorému z uchádzačov má približne 30 miliónov Ukrajincov. Očakáva sa, že nikto z kandidátov nezíska podporu viac ako polovice zúčastnených voličov.

Kyjev 31. marca (TASR) - Na Ukrajine sa začali v nedeľu ráno prezidentské voľby, v ktorých si voliči vyberajú z 39 kandidátov. Volebné miestnosti boli sprístupnené o 08.00 h miestneho času (07.00 h SELČ), prvé odhady výsledkov by mali byť zverejnené bezprostredne po ukončení hlasovania o 20.00 h (19.00 h SELČ), informovala tlačová agentúra DPA.



Právo odovzdať hlas niektorému z uchádzačov má približne 30 miliónov Ukrajincov. Očakáva sa, že nikto z kandidátov nezíska podporu viac ako polovice zúčastnených voličov. Dvaja najúspešnejší sa tak zrejme stretnú v druhom kole volieb, naplánovanom na 21. apríla.



Hlavným favoritom prezidentských volieb je podľa prieskumov komik Volodymyr Zelenskyj.



Podľa prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS), zverejneného vo štvrtok, chce Zelenskému dať svoj hlas 20,9 percenta respondentov. Úradujúceho prezidenta Petra Porošenka mieni podporiť 13,7 percenta a bývalú premiérku Juliju Tymošenkovú 9,7 percenta opýtaných, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na KIIS.



Štyridsaťjedenročný Zelenskyj svoju kandidatúru oznámil krátko pred začiatkom roka 2019. Mnohí Ukrajinci poznajú Zelenského z komediálneho televízneho seriálu Služobník ľudu. Stvárňuje v ňom obyčajného učiteľa odhodlaného bojovať proti korupcii, ktorý sa stane prezidentom.



Tento herec a riaditeľ filmových štúdií Kvartal 95 sa podľa agentúry AP sústreďuje aj vo svojej kampani na boj proti korupcii. Pre ľudí usvedčených z korupcie navrhol doživotný zákaz vykonávať verejnú funkciu a takisto žiada daňovú amnestiu. Zelenskyj podporuje prípadné členstvo Ukrajiny v NATO, ale len pod podmienkou, že to obyvatelia krajiny odsúhlasia v referende.



Zelenskému podľa AP uškodilo jeho priznanie, že mal obchodné záujmy v Rusku prostredníctvom holdingovej spoločnosti, a aj špekulácie o jeho spojení s oligarchom Ihorom Kolomojským, ktorý je majiteľom televíznej stanice vysielajúcej Služobníka ľudu.



Úradujúci prezident Petro Porošenko sa stal víťazom predčasných prezidentských volieb v máji 2014, keď nahradil vo funkcií hlavy štátu Viktora Janukovyča. Kandidatúru v tohoročných voľbách oznámil v januári 2019.



Oligarcha Porošensko, jeden z najbohatších ľudí na Ukrajine, získal svoj majetok aj vďaka podnikaniu v Rusku, kde má jeho čokoládové impérium Roshen viaceré výrobné závody. Prezidenta prezývajú "čokoládový kráľ", pripomína AP.



Kritici Porošenkovi vyčítajú, že počas piatich rokov urobil len veľmi málo v boji proti korupcii a v konflikte s Ruskom podporovanými separatistami na východe Ukrajiny.



Porošenko však podpísal asociačnú dohodu s Európskou úniou, ktorú odmietol jeho predchodca Janukovyč, čo vtedy vyvolalo krvavo potlačené protesty na tzv. Majdane v Kyjeve a viedlo k zosadeniu hlavy štátu. Prezident podporoval aj vznik nezávislej pravoslávnej cirkvi na Ukrajine. Pravoslávna cirkev nezávislá od Moskvy vznikla v decembri minulého roka.



Bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková svoju kandidatúru oficiálne potvrdila v januári tohto roka v Kyjeve na zjazde svojej strany Vlasť (Baťkivščyna).



Tymošenková pôsobila vo funkcii premiérky Ukrajiny od januára do septembra 2005 a následne v rokoch 2007 - 2010. Súd ju v roku 2011 uznal za vinnú z prekročenia služobných právomocí pri podpisovaní zmlúv na dodávku zemného plynu z Ruska v roku 2009 a vo väzení strávila dva a pol roka. Vo februári 2014 bola na základe rozhodnutia parlamentu z väzenia prepustená.



Tymošenková na post prezidentky kandidovala aj v minulosti. V roku 2010 prehrala v súboji práve s Janukovyčom a v roku 2014 so súčasným prezidentom Porošenkom.



Počas svojej predvolebnej kampane v roku 2019 sľúbila zníženie cien plynu pre domácnosti o 50 percent a takisto má v pláne zrušiť ústavnú imunitu pre prezidenta, predstaviteľov justície a zákonodarcov.