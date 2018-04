Začali sa prípravné rokovania pred medzikórejským summitom

Na termíne summitu, ktorý by sa mal podľa Soulu zamerať na jadrové odzbrojenie Severnej Kórey, sa obe Kórey dohodli minulý týždeň.

Soul 5. apríla (TASR) - Obe Kórey začali vo štvrtok prípravné rokovania o podrobnostiach summitu severokórejského lídra Kim Čong-una s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom. Informovala o tom agentúra AP.



Obe Kórey budú viesť v pohraničnej dedine Pchanmundžom rozhovory na pracovnej úrovni o protokole, bezpečnosti či mediálnom pokrývaní udalostí týkajúcich sa summitu, ktorý by sa mal konať 27. apríla. Na termíne summitu, ktorý by sa mal podľa Soulu zamerať na jadrové odzbrojenie Severnej Kórey, sa obe Kórey dohodli minulý týždeň.



Kim Čong-un sa snaží o uvoľnenie napätia spôsobeného jadrovým programom KĽDR: zaviazal sa k denuklearizácii a vyjadril ochotu stretnúť sa tiež s americkými predstaviteľmi.



Kim by sa mal na rozhovoroch o jadrovom odzbrojení stretnúť do konca mája s prezidentom USA Donaldom Trumpom, aj keď miesto a presný termín ešte neboli stanovené.