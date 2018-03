Začali súdiť tínedžera obvineného z bombového útoku v londýnskom metre

Osemnásťročný Ahmed Hassan irackého pôvodu nastražil podľa vyšetrovateľov vlani 15. septembra v súprave metra podomácky vyrobenú bombu, ktorá bola uložená do plastového vedra v taške zo supermarketu.

Londýn 7. marca (TASR) - Tínedžera obvineného z vlaňajšieho bombového útoku v londýnskom metre, pri ktorom utrpelo zranenia 30 ľudí, postavili v stredu pred súd, aby sa zodpovedal z pokusu o vraždu a použitia chemickej zlúčeniny TATP (triacetón triperoxid) na vyvolanie výbuchu v preplnenom vlaku. Informovala o tom agentúra AP.



Osemnásťročný Ahmed Hassan irackého pôvodu nastražil podľa vyšetrovateľov vlani 15. septembra v súprave metra podomácky vyrobenú bombu, ktorá bola uložená do plastového vedra v taške zo supermarketu. Zariadenie sčasti explodovalo v čase rannej dopravnej špičky, keď sa v danom vozni nachádzalo 93 osôb.



Prokurátorka Alison Morganová uviedla, že incident na stanici metra Parsons Green si mohol vyžiadať oveľa viac zranených a pravdepodobne aj mŕtvych, pokiaľ by bomba vybuchla naplno.



Hassana z mesta Sunbury, ktorý obvinenia popiera, zadržali deň po útoku v prístave Dover. Ďalších šesť zadržaných osôb prepustili bez obvinenia.



Hassan sa dostal do Británie v roku 2015 bez dokladov totožnosti, keď prekonal Lamanšský prieliv v kamióne. Následne mu britské úrady udelili azyl, pričom vyjadril obavu, že v Iraku by ho prenasledovala teroristická organizácia Islamský štát.