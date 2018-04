Začali testovať prvé metro v Rijáde

Plánované rijádske metro bude mať dĺžku 176 kilometrov, 85 staníc a šesť hlavných vetiev. Dokončiť by ho mali na budúci rok, do plnej prevádzky ho však uvedú až v roku 2021.

Rijád 5. apríla (TASR) - Saudská Arábia začala testovať prevádzku prvého metra, ktoré sa buduje v metropole Rijád. Oznámil to vo štvrtok tamojší vládny výbor pre rozvoj hlavného mesta. Podľa výboru, ktorý cituje agentúra Anadolu, sú dokončené zhruba dve tretiny tohto dopravného projektu.



Saudská Arábia v roku 2013 podpísala kontrakty na výstavbu metropolitnej podzemnej železničnej dráhy s niekoľkými zahraničnými firmami, medzi ktorými figurujú Bechtel (USA), Fomento (Španielsko) či Ansaldo (Taliansko).



Plánované rijádske metro bude mať dĺžku 176 kilometrov, 85 staníc a šesť hlavných vetiev. Dokončiť by ho mali na budúci rok, do plnej prevádzky ho však uvedú až v roku 2021. Projekt si vyžiadal náklady 22,5 miliardy dolárov.



Rijád má v súčasnosti 6,5 milióna obyvateľov a dlhodobo ho sužujú dopravné zápchy. Predpokladá sa, že v priebehu nasledujúcich desiatich rokov sa počet obyvateľov zvýši na 8,5 milióna. Výstavba metra prebieha v Saudskej Arábii aj v troch významných pútnických mestách islamu - Džidde, Medine a Mekke.



V máji otvoria v kráľovstve i vysokorýchlostnú železničnú trať medzi Medinou a Mekkou. Trať má poskytnúť obyvateľom a návštevníkom bezpečnú a rýchlu prepravu súpravami dosahujúcimi rýchlosť 300 kilometrov za hodinu. Výstavba trate sa začala v roku 2009 a ročne má prepraviť tri milióny pasažierov.