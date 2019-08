Začalo sa ďalšie kolo rozhovorov USA s Talibanom

Vyslanec USA pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad, ktorý absolvoval už niekoľko stretnutí s predstaviteľmi Talibanu, pricestoval do Dauhy v piatok večer.

Dauha 3. augusta (TASR) - V snahe ukončiť už 18 rokov trvajúcu vojnu v Afganistane sa v sobotu začalo v katarskom hlavnom meste Dauha najnovšie kolo mierových rozhovorov predstaviteľov USA a hnutia Taliban. Podľa agentúry AFP to oznámil hovorcu Talibanu Suhajl Šáhín.



Washington dúfa, že konečnú dohodu s Talibanom uzavrie do 1. septembra, teda ešte pred afganskými prezidentskými voľbami stanovenými na september a prezidentskými voľbami v USA, ktoré sa majú uskutočniť v roku 2020.



Dohoda by sa mala týkať aj eventuálneho stiahnutia vyše 20.000 vojakov USA a NATO z Afganistanu, čím by sa skončila najdlhšie trvajúca vojna, akú kedy Spojené štáty viedli. Dohoda by zároveň dala záruky, že Afganistan už viac nebude bezpečným útočiskom pre teroristov, podnikajúcich z jeho územia teroristické útoky.



Americký prezident Donald Trump pred novinármi v Bielom dome v piatok povedal, že v tejto súvislosti už "urobili značný pokrok". "Rozprávame sa," dodal.



Vyslanec USA pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad, ktorý absolvoval už niekoľko stretnutí s predstaviteľmi Talibanu, pricestoval do Dauhy v piatok večer.



"Práve som dorazil do Dauhy, aby som pokračoval v rozhovoroch s Talibanom. Snažíme sa o dosiahnutie mierovej dohody, nie dohody o stiahnutí sa (z krajiny). Ide o mierovú dohodu, ktorá to umožňuje. Naša (americká) prítomnosť v Afganistane je založená na istých podmienkach a aj naše stiahnutie bude založené na podmienkach," napísal Khalilzad na Twitteri. Dodal, že Taliban naznačuje, že konečnú mierovú dohodu s predstaviteľmi USA uzavrie.