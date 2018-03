Zacharovová: Krajiny NATO využívajú potenciál chemického priemyslu ČR

Takto komentovala vyhlásenie svojho rezortu, ktorý spomenul Českú republiku medzi krajinami, vyvíjajúcimi nervovoparalytickú látku novičok.

Moskva 29. marca (TASR) - Krajiny NATO využívajú potenciál chemického priemyslu v Českej republike a jej vývoj v oblasti ochrany pred chemickými bojovými látkami. Uviedla to vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.



Takto komentovala vyhlásenie svojho rezortu, ktorý spomenul Českú republiku medzi krajinami, vyvíjajúcimi nervovoparalytickú látku novičok. Tou boli v Británii otrávení bývalý ruský špión Sergej Skripaľ a jeho dcéra.



Zacharovová povedala, že vývoj s kódovým označením Novičok prebiehal v ČR, Británii, USA a Švédsku. "Výsledky dosiahnuté týmito krajinami pri vytváraní nových chemických látok tohto typu sa odrážajú vo viac ako 200 otvorených zdrojoch krajín NATO," uviedla hovorkyňa ruského rezortu diplomacie.



Poznamenala, že Česko realizovalo výskum v oblasti chemickej ochrany v rámci niekdajšej Organizácie Varšavskej zmluvy.



Ďalej uviedla, že česká armáda podnikla špeciálne misie na Blízkom východe vrátane práce na odstránení dôsledkov použitia chemických zbraní v Kuvajte.



Podľa jej slov články, ktoré existujú v médiách o činnosti vedeckých stredísk pre štúdium chemických bojových látok v Českej republike, umožňujú dospieť k záveru, že významné miesto v tomto výskume majú nervové látky, ktoré sú podľa západnej klasifikácie nazývané novičok.



Podľa Zacharovovej českí vedci získali mnoho grantov z vedeckého výboru NATO a v meste Vyškov pôsobí centrum NATO pre ochranu pred zbraňami hromadného ničenia.



"Prahu nikto z ničoho neobviňoval a neobviňuje. Nikdy sa nezaoberáme obvineniami na rozdiel od našich britských kolegov. Povedali sme len, že aj v mediálnom priestore - a toto nie je propaganda, toto nie sú ruské médiá, ale sú to české publikácie - existuje veľké množstvo materiálov, ktoré potvrdzujú český potenciál v oblasti chemického výskumu. Toto jednoducho treba vziať do úvahy," uzavrela Zacharovová.