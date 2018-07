Zachránení chlapci z thajskej jaskyne opustili nemocnicu

Športovcov objavila po deviatich dňoch dvojica britských potápačov. Jaskyňa Tcham Luang je svojou dĺžkou desať kilometrov štvrtou najdlhšou v Thajsku.

Bangkok 18. júla (TASR) - Dvanásti thajskí chlapci a ich tréner, ktorých zachránili zo zatopenej jaskyne na severe Thajska, opustili v stredu nemocnicu a pripravujú sa na návrat domov. Na klinike boli od minulého týždňa, keď sa medzinárodnému tímu záchranárov podarilo skupinu počas trojdňovej operácie vytiahnuť z jaskynného komplexu Tcham Luang Nang Non.



Skupina mladých futbalistov následne absolvovala tlačovú konferenciu, ktorú miestne televízie vysielali naživo, informuje agentúra DPA. Išlo o ich prvé verejné vystúpenie od záchrannej akcie. Chlapci vo veku 11-17 rokov sa počas odchodu z nemocnice usmievali a hrali sa s futbalovou loptou.



Chlapci boli hospitalizovaní v meste Čiang Rai, približne 60 kilometrov južne od jaskyne. Spolu so svojím 25-ročným trénerom, bývalým budhistickým mníchom, navštívili jaskyňu Tcham Luang po futbalovom tréningu 23. júna. Po náhlej povodni, ktorá zablokovala východ, tam zostali uviaznutí vyše dvoch týždňov.



Regionálne úrady oznámili, že dnešná tlačová konferencia bude jedinou oficiálnou príležitosťou pre médiá položiť chlapcom otázky ohľadom ich martýria, dopĺňa stanica BBC. Otázky zástupcov tlače boli vopred schválené a posúdené detským psychiatrom so zámerom predísť ďalšiemu rozrušeniu chlapcov.



Plánuje sa i dočasné vysvätenie chlapcov za budhistických mníchov; ide o thajskú tradíciu pre mužov, ktorí zažijú v živote nešťastie. Chlapci budú v nadchádzajúcich mesiacoch odborne sledovaní, či sa u nich po dlhom čase strávenom v izolácii a ohrození života neprejavia známky posttraumatického syndrómu.