Zadržali muža, ktorý poslal Trumpovi a do Pentagónu podozrivé listy

Washington 4. októbra (TASR) - Agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) zadržali muža zo štátu Utah za to, že poslal listy s podozrivým obsahom prezidentovi Donaldovi Trumpovi a do Pentagónu.



Policajné oddelenie v meste Logan v Utahu potvrdilo na svojej stránke na Facebooku, že na vyšetrovaní spolupracuje s agentmi FBI a muža identifikovaného ako William Clyde Allen vzali do väzby. Podľa agentúry AP ide o bývalého príslušníka vojenského námorníctva USA.



Podozrivé obálky obsahovali "ricínové semená, z ktorých sa vyrába ricín," informovala v stredu hovorkyňa Pentagónu Dana W. Whiteová s poukázaním na extrémne jedovatú látku využívanú pri teroristických útokoch.



Tajná služba uviedla, že obálka adresovaná Trumpovi prišla v pondelok, ale nikdy sa nedostala do Bieleho domu.



Listy s podozrivým obsahom boli tiež adresované ministrovi obrany Jamesovi Mattisovi a veliteľovi námorných operácií Johnovi Richardsonovi, dodáva agentúra DPA.