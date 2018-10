Zadržali organizátora samovražedného bombového útoku v meste Kajjára

K útoku sa dosiaľ nikto neprihlásil, iracké úrady však z neho obvinili militantov z teroristickej organizácie Islamský štát (IS).

Bagdad 28. októbra (TASR) - Iracké sily zadržali organizátora utorkového samovražedného bombového útoku na severe krajiny, ktorý si vyžiadal šesť mŕtvych. Pre agentúru Anadolu to v nedeľu uviedla iracká polícia.



Atentátnik odpálil auto naložené výbušninami na trhovisku v meste Kajjára ležiacom v provincii Ninive. Okrem mŕtvych si výbuch vyžiadal desiatky zranených.



Polícia zadržala organizátora útoku, Iračana Ibrahima Husajna, ktorý sa podľa nej k činu priznal, v utečeneckom tábore v neďalekom meste Šarkát. Po jeho komplicoch stále pátra.



Kajjára sa nachádza približne 70 kilometrov južne od Mósulu, ktorý je druhým najväčším irackým mestom. Obe mestá ovládali v rokoch 2014-2017 militanti z IS. Iracké sily ich napokon po ťažkých bojoch z oblasti vytlačili.