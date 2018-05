Zadržali piatich najhľadanejších vodcov Islamského štátu, tvrdí Trump

Koalícia ani Trump zadržaných nemenovali, neuviedli ani to, kedy a kde sa operácia konala.

Bagdad 10. mája (TASR) - Päť popredných predstaviteľov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) zadržali iracké jednotky v koordinácii so sýrskymi silami podporovanými USA. Oznámila to vo štvrtok Američanmi vedená koalícia bojujúca proti IS.



Hovorca koalície Ryan Dillon označil zadržanie pätice za "významný úder" uštedrený IS.



K zadržaniu sa vyjadril na Twitteri aj americký prezident Donald Trump. "Piati najhľadanejší vodcovia IS boli práve zadržaní," napísal.



Koalícia ani Trump zadržaných nemenovali, neuviedli ani to, kedy a kde sa operácia konala.



Agentúra AP konštatovala, že bojovníci IS už stratili kontrolu nad rozsiahlymi územiami v Iraku. Ovládajú však ešte územia v Sýrii pozdĺž hranice s Irakom.



Američanmi vedená koalícia bojuje proti IS viac ako tri roky, pričom podporuje iracké sily a Sýrske demokratické sily (SDF) vedené Kurdmi.