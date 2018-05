Zadržali podozrivých v súvislosti s minuloročným terorom v Barcelone

Teroristický útok dodávkou na triede La Rambla v centre Barcelony, ako aj o niekoľko hodín neskôr zmarený útok v pobrežnom meste Cambrills si 17. augusta 2017 vyžiadali 16 obetí.

Paríž/Madrid 15. mája (TASR) - Francúzski vyšetrovatelia zadržali dve podozrivé osoby v súvislosti s teroristickými akciami v Katalánsku z augusta 2017. Stalo sa tak v utorok v departmáne Haute-Garonne na juhozápade Francúzska, potvrdili pre tlačovú agentúru DPA tamojšie justičné zdroje.



Teroristický útok dodávkou na triede La Rambla v centre Barcelony, ako aj o niekoľko hodín neskôr zmarený útok v pobrežnom meste Cambrills si 17. augusta 2017 vyžiadali 16 obetí, vyše 130 ďalších ľudí utrpelo sčasti ťažké zranenia.



K zodpovednosti za útoky sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát.



Podľa odhadov španielskych úradov zadržaní podozriví nemajú priamu spojitosť so spomínanými útokmi. Vyplýva to z informácií tlačovej agentúra Europa Press s odvolaním sa na rezort vnútra v Madride.



Francúzske zdroje sa k tomu výslovne nevyjadrili, popreli však, že by zadržanými boli Čečenci.



Troch podozrivých mužov zadržali v súvislosti s útokmi v Katalánsku vo Francúzsku už začiatkom roka 2018.