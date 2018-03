Zadržali pravdepodobného únoscu postihnutého syna miliardára Würtha

K inkriminovanému únosu malo prísť v Schlitzi v spolkovej krajine Hesensko v júni 2015.

Fulda/Offenbach 14. marca (TASR) - Príslušníci jednotky osobitného určenia nemeckej polície zadržali v stredu v meste Offenbach muža dôvodne podozrivého z únosu postihnutého syna priemyselníka-miliardára Reinholda Würtha. Predpokladaného páchateľa ešte v ten istý deň mali predviesť pred sudcu, ktorý by mal rozhodnúť o uvalení vyšetrovacej väzby na zadržanú osobu.



Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na policajného hovorcu z Fuldy.



K inkriminovanému únosu malo prísť v Schlitzi v spolkovej krajine Hesensko v júni 2015. Obeť únosu, vtedy 50-ročného Markusa Würtha, našli o deň neskôr bez fyzickej ujmy na zdraví pripútaného reťazou neďaleko Würzburgu. K vyplateniu výkupného, ktoré únosca požadoval, nedošlo, pretože uneseného sa podarilo nájsť ešte pred odovzdaním požadovanej sumy.



Vyšetrovatelia po analýze hlasu únoscu dospeli k záveru, že by hľadaný páchateľ mal pochádzať zo srbsko-čiernohorského pohraničia, pričom sa po nemecky naučil v oblasti povodí Rýna či Mohanu. Polícia pátrala po únoscovi aj prostredníctvom na to určenej televíznej relácie a získala od občanov okolo 200 podnetov.



Ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe.