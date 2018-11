Zadržali ruského magnáta a majiteľa klubu AS Monaco

Na archívnej snímke z 26. januára 2014 majiteľ futbalového klubu AS Monaco Dmitrij Rybolovlev (vľavo) a monacký princ Albert II. sledujú zápas francúzskej ligy medzi domácim klubom AS Monaco a Marseille.

Paríž/Moskva 7. novembra (TASR) - Pre podozrenie z korupcie a spáchania ďalších trestných činov monacké úrady v utorok zadržali ruského miliardára Dmitrija Rybolovleva, ktorý je majiteľom miestneho futbalového klubu AS Monaco.



Podľa francúzskeho denníka je ruský magnát obvinený z korupcie, obchodovania s vplyvom a ďalších trestných činov.



Podľa zdrojov agentúry Interfax sa ruský veľkopodnikateľ sám dostavil na výsluch na monackú políciu. Tá údajne na základe výsluchu rozhodla o uvalení väzby.



Do vyšetrovacej väzby bolo údajne vzatých aj viacero ďalších osôb napojených na tohto ruského magnáta - malo by ísť o celé bývalé vedenie monackých justičných orgánov.



Vyšetrovanie, v ktorého rámci bol Rybolovlev zadržaný, sa začalo asi pred rokom a vo frankojazyčných médiách dostalo prezývku Monacogate.



Vyšetrovatelia podozrievajú Rybolovleva z tajných kontaktov s vplyvnými ľuďmi v kniežactve, ktorí mu následne pomáhali ovplyvňovať justičné orgány v Monaku.



Na možnosť existencie tejto siete kontaktov poukazujú informácie o stovkách SMS, ktoré svojho času získal denník Le Monde. Tieto správy SMS boli uložené v pamäti mobilu Rybolovlevovej advokátky Tetiany Bershedovej, ktorá má švajčiarske a ukrajinské občianstvo.



Agentúra Interfax napísala, že tieto kontakty mohli ruskému občanovi pomôcť v spore so spomínaním obchodníkom s umením: Yves Bouvier svojho času pomáhal Rybolovlevovi s jeho umeleckou zbierkou, neskôr ho však Rus obvinil zo sprenevery.



Le Monde tvrdí, že Rybolovlev využil svoje kontakty, aby dosiahol, že monacké súdy v tomto spore rozhodnú v jeho prospech.



Podľa agentúry AP Rybolovlevovi právnici v stredu odmietli odpovedať na otázku, či je ich mandant ešte vo väzbe. Uviedli však, že bol opäť vypočúvaný.



Ruské veľvyslanectvo v Paríži potvrdilo, že bolo informované o Rybolovlevovom zadržaní. Vyžiadalo si od monackej strany informácie o prípade, odpoveď však zatiaľ nedostalo.



Kremeľ podľa svojho hovorcu Dmitrija Peskova sleduje Rybolovlevov prípad. Peskov záležitosť odmietol komentovať s odvolaním sa na nedostatok informácií.