Zadržali štvoricu mužov podozrivých z natáčania hotelových hostí

Soul 21. marca (TASR) - Juhokórejská polícia vo štvrtok zadržala štyroch ľudí pre podozrenie z tajného natáčania videí takmer 1600 hotelových hostí, ktoré mali zverejniť na internete. Informovala o tom agentúra AP.



Kórejská národná policajná agentúra (KNPA) uviedla, že páchatelia namontovali minikamery do televíznych prijímačov, sušičov na vlasy a elektrických zásuviek vo viac než 42 izbách v 30 hoteloch v strednej a juhovýchodnej časti krajiny.



Polícia štvoricu mužov obvinila z toho, že sa zverejňovaním a živým prenosom videí v období od vlaňajšieho novembra do marca tohto roku obohatili sumou vo výške sedem miliónov wonov (5500 eur). Ak ich uznajú za vinných, dvom hlavným podozrivým hrozí až sedemročný trest odňatia slobody, uviedla polícia.



Ide vôbec o prvý prípad, keď v Južnej Kórei zadržali osoby, ktoré snímali súkromie hotelových hostí a predmetné videá zverejňovali na internete.



Nedovolené šírenie videí zo skrytých kamier je v Južnej Kórei vážnym spoločenským problémom. V Soule sa vlani konalo niekoľko protestov, na ktorých tisíce žien požadovali, aby vláda sprísnila opatrenia proti šíreniu takýchto videí.



V ďalšom prípade vo štvrtok okresný súd v Soule rozhodoval, či vydá zatykač na popového speváka, ktorý je obvinený z toho, že tajne nahrával videá, na ktorých mal sex so ženami, a tie následne zdieľal v skupinových četoch.