V Slovinsku zadržali Ukrajinca a Turka podozrivých z prevádzačstva

Ľubľana 18. januára (TASR) - Dvoch podozrivých z prevádzačstva zadržala v stredu polícia na severovýchode Slovinska. Stalo sa tak po havárii dodávky s rakúskym evidenčným číslom, ktorá ilegálne prepravovala z Chorvátska do Slovinska - podľa spresnených informácií - celkovo 17 občanov Pakistanu a dvoch Nepálcov.



Ukrajinec (29) sedel za volantom vozidla v čase nehody a následne sa neúspešne pokúsil o útek. O deväť rokov staršieho Turka s povolením na pobyt v Rakúsku zadržali v inom vozidle s rakúskym evidenčným číslom neďaleko miesta nehody.



Obaja poputujú v krátkom čase pred vyšetrujúceho sudcu, vyplýva z informácií slovinských médií. Sú dôvodne podozriví, že ilegálne previedli na slovinské územie ľudí z cudziny. Platná slovinská legislatíva umožňuje za tento trestný čin sadzbu až do piatich rokov väzenia a pokutu.



Osem zranených pasažierov z havarovanej dodávky previezli po nehode do nemocnice v Murskej Sobote. Ich zranenia boli však len ľahké, takže medzičasom mohli nemocničné zariadenie opustiť, informovali tlačové agentúry APA a STA.



Všetci zaistení migranti požiadali v Slovinsku o azyl, takže ich umiestnili v domove pre žiadateľov o azyl v Ľubľane.