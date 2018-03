Zadržanie Puigdemonta vyvolalo v Katalánsku masové protesty

Katalánska regionálna dopravná služba informovala, že protestujúci zablokovali v nedeľu popoludní premávku na štyroch rôznych hlavných cestách.

Barcelona 25. marca (TASR) - Protestujúci ľudia, nahnevaní zadržaním katalánskeho separatistického lídra Carlesa Puigdemonta v Nemecku, zastavili v nedeľu dopravu na hlavným cestách na severovýchode Španielska.



Puigdemonta zadržali v Nemecku na základe medzinárodného zatýkacieho rozkazu vydaného Španielskom po tom, čo katalánsky expremiér ušiel vlani v októbri z krajiny. Jeho regionálna vláda sa totiž neúspešne pokúsila o vyhlásenie nezávislosti Katalánska od Španielska. Puigdemontovi hrozí 25-ročné väzenie za trestné činy, ktorých sa mal dopustiť svojím podielom na organizovaní vlaňajšieho referenda o osamostatnení Katalánska.



Katalánsky expremiér sa vracal z návštevy Fínska do Belgicka, kde žije v exile, keď ho v Nemecku zadržali. V pondelok sa má postaviť pred súd v severonemeckom meste Schleswig, aby potvrdil svoju totožnosť, oznámila tamojšia prokuratúra. "Vyšší regionálny súd v Schleswigu potom rozhodne, či Puigdemonta umiestni do vydávacej väzby," dodala prokuratúra.



Tamojší prokurátor Ralph Döpper vyhlásil pre televíziu RTL, že Puigdemont bol "predbežne zadržaný, nebol zatknutý".



Davy ľudí, rozhnevaných situáciou okolo Puigdemonta, sa v centre katalánskej metropoly Barcelona dostali v nedeľu aj do potýčok s políciou.



Polícia vo výstroji určenom na boj s výtržníkmi bila demonštrantov obuškami, keď sa snažila zatlačiť obrovský dav, ktorý chcel postupovať ďalej k úradu zástupcu španielskej centrálnej vlády v Katalánsku.



Katalánska polícia zatarasila ulicu a vydala výzvu, aby sa tam ľudia nezhromažďovali.



Tisíce demonštrantov totiž zareagovali na výzvu skupiny občanov zastávajúcich nezávislosť Katalánska, aby prišli protestovať do centra mesta. Výzva sa objavila niekoľko hodín po zadržaní Puigdemonta nemeckou políciou.



Protestujúci sa najprv zhromaždili pred úradom Európskej komisie v Barcelone a organizátori plánovali pochodovať k nemeckému konzulátu.



Podobný protest sa v nedeľu konal aj severnom meste Girona, kde bol Puigdemont starostom, kým sa stal v roku 2016 regionálnym premiérom.



Skupina zástancov zotrvania Katalánska v Španielsku zasa vyzvala v rovnakom čase na iné zhromaždenie v Barcelone pred úradom zástupcu španielskej centrálnej vlády v Katalánsku a žiadala, aby ľudia prejavili podporu ústave.