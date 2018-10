Zadržaný Bulhar odmietol, že mal v úmysle zabiť novinárku Marinovovú

Telo 30-ročnej novinárky sa našlo minulú sobotu na nábreží Dunaja v severobulharskom meste Ruse, kde pracovala pre regionálnu televíznu stanicu TVN.

Berlín 12. októbra (TASR) - Podozrivý v prípade vraždy bulharskej novinárky Viktorije Marinovovej sa k útoku na ňu priznal, odmieta však obvinenia zo znásilnenia a lúpeže. Podľa agentúry AP to uviedla v piatok prokuratúra v nemeckom meste Celle.



Prokuratúra ďalej informovala, že podozrivý, ktorého v Bulharsku identifikovali ako 21-ročného Severina Krasimirova, povedal, že nemal v úmysle televíznu reportérku Marinovovú zabiť.



Zároveň sa priznal, že v čase, keď sa dostal v parku do potýčky so ženou, ktorú predtým nepoznal, bol pod vplyvom alkoholu a drog. Následne ju udrel do tváre a strčil do kríkov, "odmietol však úmysel zabiť ju", uviedla prokuratúra.



Telo 30-ročnej novinárky sa našlo minulú sobotu na nábreží Dunaja v severobulharskom meste Ruse, kde pracovala pre regionálnu televíznu stanicu TVN. Pred smrťou bola znásilnená a surovo zbitá. Smrť nastala zrejme v dôsledku úderov do hlavy a uškrtenia.



Podozrivý býval v Ruse neďaleko parku, v ktorom k vražde došlo. Bulharsko opustil údajne cez Rumunsko v sobotu.



K zadržaniu Bulhara došlo v utorok v nemeckom meste Stade západne od Hamburgu na základe európskeho zatykača. Prokuratúra uviedla, že bude vydaný do Bulharska v priebehu nasledujúcich desiatich dní.



Marinovová koncom septembra moderovala politickú talkshow, ktorá sa venovala podozreniam zo zneužívania eurofondov vplyvnými bulharskými podnikateľmi a politikmi.