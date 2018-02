Zadržaný čínsky vydavateľ viní Švédsko z využívania na politické ciele

Minhai poskytol 20-minútový rozhovor čínskym, hongkonským a taiwanským médiám.

Peking 10. februára (TASR) - Zadržiavaný hongkonský knižný vydavateľ, švédsky občan Gui Minhai, obvinil Švédsko, že ho využíva na svoje "politické ciele". Minhai to uviedol v piatok počas rozhovoru v čínskom väzenskom zariadení, čo novinári a ľudskoprávni aktivisti označili za zinscenovanú výpoveď. Informovali o tom v sobotu agentúry AP a DPA.



Minhai poskytol 20-minútový rozhovor čínskym, hongkonským a taiwanským médiám. Stretnutie s novinármi zorganizovalo čínske ministerstvo pre verejnú bezpečnosť, uviedli tamojšie noviny South China Morning Post.



"Ak bude (švédska vláda) pokračovať vo vytváraní problémov, možno zvážim, či sa nevzdám môjho švédskeho občianstva," povedal podľa prepisu rozhovoru Minhai.



"V roku 2018 sú vo Švédsku voľby... niektorí politici ma možno využívajú na svoje politické ciele...," tvrdil Minhai. Dodal, že Čínu nikdy nechcel opustiť a Štokholm využíva jeho prípad na to, aby čínskej vláde "vytváral problémy".



Švédske ministerstvo zahraničných vecí pre DPA uviedlo, že v súvislosti s jeho zadržaním "konalo v súlade so základnými medzinárodnými pravidlami založenými na konzulárnej podpore". Dodalo, že Švédsko naďalej "požaduje, aby nášmu občanovi umožnili stretnúť sa so švédskymi diplomatmi a zdravotným personálom. Tiež požaduje jeho prepustenie, aby sa mohol opäť stretnúť so svojou dcérou a rodinou".



Kým Gui tvrdil novinárom, že sa prostredníctvom tejto výpovede snažil "povedať pravdu", zahraničie označilo toto priznanie za vynútené. Ľudskoprávni aktivisti kritizovali čínsku vládu, že Guiovi nepovolili stretnúť sa s právnikom ani rodinou a nie je mu taktiež povolený prístup ku konzulárnym službám.



Gui Minhai je jeden z piatich zadržiavaných hongkonských knižných vydavateľov. V januári ho odviedla skupina policajných príslušníkov, keď bol vo vlaku s dvoma švédskymi diplomatmi.



Minhai v rozhovore uviedol, že sa ho snažili priviesť na švédsku ambasádu v Pekingu, aby ho dostali z Číny. Podľa tamojších novín je obvinený z toho, že pre osobu zo zahraničia niesol dokumenty "týkajúce sa štátnej tajnej služby".