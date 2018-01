Zadržaný muž sa priznal k bombovému útoku v Petrohrade

Muž sa počas vypočúvania navyše k činu priznal a zdôvodnil ho nesúhlasom so spôsobom psychoterapie, ktorú absolvuje.

Petrohrad 1. januára (TASR) - Muž, zadržaný v sobotu súvislosti so stredajším výbuchom v supermarkete v ruskom meste Petrohrad, sa k tomuto činu priznal. Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré v nedeľu zverejnila hovorkyňa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (SK Rossiji) Svetlana Petrenková.



Vyšetrovanie podľa Petrenkovej ukázalo, že psychicky chorý páchateľ úmyselne zhotovil improvizované výbušné zariadenie a neďaleko miesta činu skryl aj dva USB kľúče, ktoré obsahujú informácie o motívoch jeho konania a fotografie výbušného zariadenia.



Muž sa počas vypočúvania navyše k činu priznal a zdôvodnil ho nesúhlasom so spôsobom psychoterapie, ktorú absolvuje. Vzhľadom na závažnosť trestného činu a skutočnosť, že obvinený sa lieči od svojich 19 rokov, bola nariadená odborná expertíza, ktorá má stanoviť mieru jeho príčetnosti.



Súd v Petrohrade v tejto súvislosti podľa agentúry DPA oznámil, že muž zostane do konca februára vo väzbe.



Podľa SK Rossiji vybuchlo v supermarkete zariadenie obsahujúce 200 gramov trhaviny v skrinke, kde si zákazníci odkladajú tašky. Nálož bola plná kovových dielcov, aby napáchala čo najväčšie škody. Zranenia utrpelo 18 ľudí.



O identite páchateľa je známych len málo potvrdených údajov. Má ísť o 35-ročného Dmitrija L. z Petrohradu, ktorý bol trestaný za prechovávanie drog. Agentúra Interfax s odvolaním sa na vyšetrovateľov uviedla, že podozrivý bol členom nacionalistického hnutia New Age.



V piatok sa k bombovému útoku prihlásila teroristická organizácia Islamský štát. Podľa člena bezpečnostného výboru Štátnej dumy však išlo zrejme len o pokus džihádistov získať publicitu a vylepšiť si povesť po porážkach v Sýrii aj Iraku.