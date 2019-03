Zadržaných pri proriteroristických raziách v Nemecku prepustili

Niektorí z týchto mužov sú už na slobode, uviedol hovorca prokuratúry, podľa ktorého išlo prevažne o Tadžikov. Pri domových prehliadkach u nich nenašli žiadne výbušniny ani zbrane.

Düsseldorf 30. marca (TASR) - Nemecké úrady nariadili prepustiť celkovo 11 predpokladaných islamistov, ktorých zadržali policajti pri raziách pre podozrenie z plánovania teroristického útoku. Prokuratúra v Düsseldorfe potvrdila v sobotu príslušné správy nemeckých médií, informovala agentúra DPA.



Niektorí z týchto mužov sú už na slobode, uviedol hovorca prokuratúry, podľa ktorého išlo prevažne o Tadžikov. Pri domových prehliadkach u nich nenašli žiadne výbušniny ani zbrane. Širšie vyšetrovanie podozrenia z prípravy "závažného protištátneho trestného činu" však pokračuje.



To, že vyšetrovatelia nepožiadali o vydanie žiadneho zatykača, znamená, že neexistuje naliehavé podozrenie na hroziaci trestný čin, vysvetlil ďalej hovorca prokuratúry. Tá v pôvodnom oznámení zo sobotňajšieho rána uvádzala desiatich zadržaných, hovorca na poludnie spresnil ich počet na 11.



Policajné protiteroristické jednotky zasahovali v šiestich mestách v spolkových krajinách Severné Porýnie-Vestfálsko a Bádensko-Württembersko. Pri operácii trvajúcej od piatkového rána do sobotňajšieho rána pátrali po výbušninách a zbraniach u členov skupiny, ktorá by mohla patriť k teroristickej organizácii Islamský štát (IS) alebo s ňou sympatizovať.



Hovorca prokuratúry neskôr dodal, že protiteroristickú operáciu spustili po piatkovej "bláznivej jazde" 19-ročného Tadžika v centre mesta Essen. Existovali totiž obavy, že by mohlo ísť o začiatok pripravovaných útokov, čo sa však nepotvrdilo. Medzi oboma prípadmi nenašli nijaký súvis.



Polícii známy 19-ročný muž sa v piatok ráno so svojím vozidlom prehnal "výrazne nadmernou rýchlosťou" pešou zónou v centre Essenu. Zadržala ho špeciálna jednotka po tom, ako už svoje auto zaparkoval. Vyšetrujú ho pre podozrenie z pokusu o zabitie.