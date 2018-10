Zahraniční humanitárni pracovníci musia zo Sulawesi odísť

Indonézia sa zvyčajne zdráha prijať pri nešťastiach zahraničnú pomoc. Po zemetrasení s magnitúdou 7,5 a následnej cunami však vonkajšiu pomoc prijala.

Palu 9. októbra (TASR) - Indonézia nariadila v utorok zahraničným humanitárnym pracovníkom opustiť oblasť na ostrove Sulawesi, ktorú pred vyše týždňom zasiahli zemetrasenie a vlny cunami. Informovala o tom agentúra Reuters.



Indonézia sa zvyčajne zdráha prijať pri nešťastiach zahraničnú pomoc. Po zemetrasení s magnitúdou 7,5 a následnej cunami, ktoré 28. septembra zasiahli mesto Palu a ďalšie oblasti v provincii Stredné Sulawesi, však vonkajšiu pomoc prijala.



Napriek tomu niektoré zahraničné organizácie tvrdia, že bolo zložité získať vstupné povolenia pre svojich pracovníkov.



Indonézsky úrad pre zmierňovanie následkov katastrof vydal pravidlá usmerňujúce činnosť zahraničných mimovládnych organizácií. Tie zahŕňajú napríklad aj to, že "zahraničným neziskovým organizáciám, ktoré nasadili (do postihnutej oblasti) svojich pracovníkov, odporúča, aby ich okamžite stiahli".



Toto oznámenie, ktoré príslušný úrad zverejnil v príspevku na Twitteri, vyvolalo obavy, že dôjde k obmedzeniu v poskytovaní pomoci mimovládnych organizácií.



Ničivé zemetrasenie a vlny cunami si na ostrove Sulawesi vyžiadali 2010 obetí. Najvyšší počet mŕtvych pochádza z mesta Palu, zemetrasením najviac postihnutej oblasti. Presný počet nezvestných nie je známy, ale podľa údajov spomínaného úradu by mohlo ísť o viac ako 5000 ľudí. Niekoľko dní po nešťastí je stále vysídlených okolo 70.000 ľudí.



Reuters pripomína, že po ničivom zemetrasení v roku 2004 zohrali zahraničné vlády a humanitárne organizácie v úsilí o obnovu postihnutej oblasti veľkú rolu.