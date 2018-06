Zahraniční Turci ukončia hlasovanie v predčasných voľbách

Turci žijúci v Nemecku sú najväčšou skupinou z vyše troch miliónov zahraničných Turkov, čo je približne päť percent z celkového počtu oprávnených voličov.

Berlín/Ankara 19. júna (TASR) - Až 1,4 milióna zahraničných Turkov žijúcich v Nemecku má v utorok poslednú príležitosť odovzdať svoj hlas v predčasných prezidentských a parlamentných voľbách, ktoré sa uskutočnia v samotnom Turecku v nedeľu 24. júna, informovala v utorok agentúra DPA.



K dispozícii sú im volebné stanice zriadené väčšinou na tureckých konzulátoch v 13 mestách.



Turci žijúci v Nemecku sú najväčšou skupinou z vyše troch miliónov zahraničných Turkov, čo je približne päť percent z celkového počtu oprávnených voličov.



Hlasovať v predstihu môžu do utorka zahraniční Turci na zastupiteľských úradoch Turecka v 60 krajinách sveta, ako aj na tureckých letiskách a hraničných priechodoch.



Do nedele využilo možnosť hlasovať 588.209 z celkovo 1.443.585 v Nemecku registrovaných oprávnených voličov. Od sprístupnenia volebných miestností tak volebná účasť v Nemecku dosiahla 40,7 percenta.



Súčasný turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý sa uchádza o ďalšie funkčné obdobie, je podľa agentúry DPA v Nemecku mimoriadne obľúbeným.



Samotným prezidentským a parlamentným voľbám, ktoré sa konajú viac než rok pred riadnym termínom, je pripisovaný mimoriadny význam a v prípade tesných výsledkov môžu zohrať rozhodujúcu úlohu práve zahraniční voliči.



Voľby v Turecku sa mali pôvodne konať až v novembri 2019, prezident Erdogan však pri oznamovaní zmeny termínu vyhlásil, že takýto krok je potrebný pre rýchle zavedenie nového prezidentského systému v Turecku, aby bolo možné zvládnuť výzvy, ktoré pred krajinou stoja. Systém sústreďujúci viac právomocí do rúk prezidenta schválili Turci tesnou väčšinou vo vlaňajšom referende o zmenách v ústave.