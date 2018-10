Zakladateľ WikiLeaks Assange: Ekvádor sa ma snaží z ambasády vyhnať

Dôkazom sú podľa neho nové pravidlá upravujúce jeho pobyt v priestoroch diplomatickej misie tejto juhoamerickej krajiny.

Quito 30. októbra (TASR) - Zakladateľ organizácie WikiLeaks Julian Assange v pondelok uviedol, že Ekvádor sa snaží jeho azyl na londýnskom veľvyslanectve ukončiť a odovzdať ho do Spojených štátov. Dôkazom sú podľa neho nové pravidlá upravujúce jeho pobyt v priestoroch diplomatickej misie tejto juhoamerickej krajiny, informuje agentúra Reuters.



Assange sa tak vyjadril prostredníctvom videokonferenčného hovoru v priebehu súdneho konania v ekvádorskom Quite.



Assange totiž minulý týždeň na ekvádorskú vládu podal žalobu. Jeho tím právnikov vzniesol námietky voči novým pravidlám veľvyslanectva, ktoré od Assangea vyžaduje, aby zaplatil za svoje lekárske ošetrenia, telefónne hovory a upratal po svojej mačke.



Podľa Assangea tieto podmienky porušujú jeho práva.



Počas súdneho konania Assange uviedol, že tieto nové pravidlá sú znakom toho, že sa ho Ekvádor snaží prinútiť z ambasády odísť. Dodal, že ekvádorský prezident Lenín Moreno sa už rozhodol jeho azyl ukončiť, ale zatiaľ žiadne nariadenie nevydal.



Na jeho vyjadrenia zareagoval právnik Íňigo Salvador zastupujúci ekvádorskú vládu. Assangea prerušil a varoval ho, aby v priebehu súdneho konania takéto politické vyjadrenia nevydával. Zároveň jeho obvinenia poprel a povedal, že cieľom nových pravidiel je len zabezpečiť mierumilovné spolunažívanie v tak tesných priestoroch.



Sudkyňa Karina Martínezová napokon Assangeovu žalobu zamietla.



Aktivista a publicista austrálskeho pôvodu (47) Julian Assange sa už viac ako šesť rokov ukrýva na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, aby zabránil svojmu možnému vydaniu do USA. V prípade opustenia ambasády mu hrozí zatknutie britskou políciou.



Salvador minulý týždeň novinárom povedal, že Británia v auguste Ekvádor ubezpečila, že ak Assange veľvyslanectvo opustí, nebude do USA vydaný.