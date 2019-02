Zákon o brexite prešiel hladko v českom Senáte

Briti by v ČR mali mať až do konca budúceho roku rovnaké práva ako občania členských krajín EÚ.

Praha 27. februára (TASR) - Český Senát v stredu hladko schválil zákon pre prípad tzv. tvrdého brexitu, ktorý má upraviť pravidlá pre britských občanov v Českej republike. Briti by v ČR mali mať až do konca budúceho roku rovnaké práva ako občania členských krajín EÚ. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Norma by vstúpila do platnosti v prípade, že by sa Británia s Európskou úniou nedokázali zhodnúť na podmienkach vystúpenia krajiny z EÚ. Dohodu vyrokovanú premiérkou Theresou Mayovou doteraz britský parlament odmietal schváliť.



Českí zákonodarcovia predpokladajú, že ak by zákon začal platiť, zachovajú sa Briti recipročne k českým občanom v Británii. Tá by mala na základe referenda odísť z EÚ 29. marca tohto roku.



Česká Poslanecká snemovňa sa na schválení zákona dohodla v januári a normu prijala už v prvom čítaní. Vzácne sa na ňom zhodla vládna koalícia s opozíciu.



Zákon teraz dostane na podpis prezident Miloš Zeman, dodávajú Novinky.cz.