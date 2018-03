Zákonodarcovia v Kosove schválili dohodu o hraniciach s Čiernou Horou

Opozičná strana opakovane použila v kosovskom parlamente slzotvorný plyn, aby zabránila hlasovaniu o dohode.

Priština 21. marca (TASR) - Zákonodarcovia v Kosove schválili v stredu dohodu o vytýčení hranice s Čiernou Horou aj napriek tomu, že opozícia použila v rokovacej sále opakovane slzotvorný plyn, aby hlasovanie odvrátila. Dvaja kosovskí poslanci pri tom utrpeli zranenia, informovala tlačová agentúra AP.



Stodvadsaťčlenný parlament hlasoval v pomere 80 k 11 za dohodu, na ktorej ratifikáciu boli potrebné najmenej dve tretiny hlasov, čiže 80.



Dohoda o stanovení hranice je pre občanov Kosova hlavnou podmienkou liberalizácie vízového režimu zo strany Európskej únie. Bez tejto dohody by občania Kosova nemohli voľne cestovať v bezvízovej zóne EÚ, známej ako schengenský priestor (Schengen).



Opozičná strana Sebaurčenie (Vetëvendosje) zastáva odmietavý postoj voči ratifikácii dohody s Čiernou Horou, podpísanej v auguste 2015. Predstavitelia strany tvrdia, že Čierna Hora na základe dohody dostane vyše 8200 hektárov pôdy, ktoré v súčasnosti vlastnia občania Kosova. Domáci zástancovia dohody, vrátane predchádzajúcej vlády, a medzinárodní experti to popierajú.



Opozičná strana opakovane použila v kosovskom parlamente slzotvorný plyn, aby zabránila hlasovaniu o dohode. Urobila to aj v stredu, keď sa malo začať hlasovanie, a všetci zákonodarcovia museli rokovaciu sálu opustiť. Po vyvetraní sály sa celá situácia znovu opakovala. Celkovo poslanci v stredu vypustili slzotvorný plyn štyrikrát. Siedmich zákonodarcov zatkli a ďalších šiestich vypovedali z priestorov parlamentu, uviedla tlačová agentúra APA.



Čierna Hora, ktorá už dohodu schválila, uznáva nezávislosť Kosova od Srbska, jednostranne vyhlásenú v roku 2008. Belehrad nezávislosť Kosova stále odmieta a pokladá ho za srbskú provinciu.