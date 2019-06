Žalobca: Policajti v kauze únosu Babiša ml. nespáchali trestný čin

Podľa českého premiéra Andreja Babiša trpí jeho syn schizofréniou. Polícia preveruje, či nebol Babiš mladší na Krym zavlečený proti svojej vôli.

Praha 25. júna (TASR) - Českí policajti nespáchali trestný čin tým, že odložili oznámenie o únose Andreja Babiša mladšieho na Krym. Rozhodol o tom v pondelok mestský prokurátor Ondřej Šťastný. Prípad posunul na vyriešenie do disciplinárneho konania, informuje spravodajský server Novinky.cz.



"Vo veci som nezistil podozrenie zo spáchania žiadneho trestného činu zo strany policajtov. Vyšlo však najavo, že dvaja príslušníci Polície ČR sa so svojimi pochybeniami, ktoré sú celkovo menej závažné, mohli dopustiť disciplinárneho priestupku podľa služobného zákona," vyhlásil žalobca Šťastný a k ďalšiemu vyšetrovaniu, ktoré je už v kompetencii českej polície, sa vyjadriť odmietol.



Podľa informácií českého denníka Právo bola jedným z pochybení skutočnosť, že policajti nevypočuli Babiša mladšieho ako oznamovateľa. Obaja boli podozriví aj z trestných činov marenia úlohy úradnej osoby z nedbanlivosti a zneužitia právomoci.



Podľa českého premiéra Andreja Babiša trpí jeho syn schizofréniou. Polícia preveruje, či nebol Babiš mladší na Krym zavlečený proti svojej vôli.



Premiérov syn sa údajne na prelome rokov obrátil e-mailom na český kriminalistický ústav a tvrdil v ňom, že je zadržiavaný na Kryme proti svojej vôli. Polícia vtedy nezistila protiprávne konanie - s Babišom mladším sa však priamo nerozprávala a uspokojila sa so zaslaním aktuálnej fotografie, ktorá mala dokazovať, že nešlo o únos.