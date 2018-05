Žalobca zrušil stíhanie Faltýnka v kauze Čapí hnízdo, u Babiša trvá

Farma Čapí hnízdo je rekreačný areál s konferenčným centrom v okrese Benešov v Stredočeskom kraji. Vznikla na mieste bývalého statku a liehovaru a otvorili ju v roku 2010.

Praha 3. mája (TASR) - Žalobca z Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe vo štvrtok, po niekoľkých mesiacoch čakania, rozhodol o sťažnosti premiéra v demisii Andreja Babiša (ANO) a ostatných proti ich obvineniam v kauze údajného 50-miliónového dotačného podvodu na farme Čapí hnízdo. Žalobca ponechal v platnosti trestné stíhanie Babiša a zrušil ho u Jaroslava Faltýnka (tiež ANO), Babišovej pravej ruky. Informovali o tom spravodajské portály Českej televízie (ČT) a Novinky.cz.



Podľa zistení denníka Právo z dôveryhodného zdroja žalobca Jaroslav Šaroch zrušil trestné stíhanie štyroch obvinených. Sú medzi nimi aj spomínaný podpredseda Babišovho hnutia ANO a poslanec Faltýnek, ďalej Zdeněk Kubiska a Jan Platil, teda bývalí členovia predstavenstva spoločnosti ZZN Pelhřimov, ktorá firmu predtým vlastnila. Štvrtým je Luděk Kalvoda, ktorý bol členom vtedajšieho predstavenstva spoločnosti Farma Čapí hnízdo.



Faltýnek vo štvrtok pre Právo povedal, že rozhodnutie nedostal, preto sa k nemu nemôže vyjadriť.



Stíhanie Babiša, jeho manželky Moniky, jej brata a oboch premiérových detí z prvého manželstva pokračuje, povedal Právu Babišov obhajca Michael Bartončík.



Rozhodnutie už doručili všetkým obhajcom obvinených, uviedla pre Právo hovorkyňa štátneho zastupiteľstva Štěpánka Zenklová.



Zverejniť závery žalobcu nebude možné skôr než v piatok, dodala hovorkyňa.



Trestné stíhanie Babiša a Faltýnka prerušili po vlaňajších októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne, keď obaja získali kreslá a s nimi tiež imunitu. Snemovňa ich znova vydala na trestné stíhanie v januári. Obaja politici vinu odmietajú a tvrdia, že trestné stíhanie je účelové.



Farma Čapí hnízdo je rekreačný areál s konferenčným centrom v okrese Benešov v Stredočeskom kraji. Vznikla na mieste bývalého statku a liehovaru a otvorili ju v roku 2010. V roku 2008 získal projekt dotáciu 50 miliónov českých korún na podporu malých a stredných podnikov. O dotáciu žiadala spoločnosť Farma Čapí hnízdo, a.s., ktorá mala akcie na majiteľa. Nie je jasné, kto bol jej skutočným majiteľom. Na spomínanom type akcií totiž nie je uvedené meno ani žiadne iné údaje o ich majiteľovi (držiteľovi). Poskytujú teda najvyššiu možnú mieru anonymity majiteľovi spoločnosti.



Pred získaním dotácie a po uplynutí času, keď mala spoločnosť v súlade s dotačnými podmienkami udržiavať projekt v chode, patrila farma pod holding Agrofert podnikateľa Andreja Babiša. Agrofert by na dotáciu pre malé a stredné podniky nárok nemal. Babiš v priebehu času na otázku o skutočnom vlastníkovi farmy uvádzal rozporuplné odpovede.



Dotáciou pre farmu sa zaoberal aj Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). České úrady z 50-stranovej správy zverejnili iba tri odseky a z nich vyplýva, že OLAF našiel isté "nezrovnalosti" a odporučil, aby farma nedostala peniaze z eurofondov. Podľa informácií z médií sa v správe spomína trestný čin podvodu a poškodzovania záujmov Európskej únie.



Prípad rieši aj česká polícia, ktorá obvinila 11 ľudí vrátane Babiša a jeho spolupracovníka z Agrofertu Faltýnka.