Žalobcovia v procese s kardinálom Pellom sú nespokojní s trestom

Šesťročný trest väzenia považujú za nedostatočný a mienia proti nemu podať odvolanie.

Melbourne 13. marca (TASR) - Žalujúca strana v procese s austrálskym kardinálom Georgeom Pellom považuje šesťročný trest väzenia, o ktorom v stredu rozhodol súd v Melbourne, za nedostatočný a mieni proti nemu podať odvolanie. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Pell, ktorý mal donedávna na starosti finančné záležitosti Vatikánu, bol súdom uznaný za vinného z pohlavného zneužitia a obťažovania dvoch neplnoletých chlapcov a bol odsúdený na šesť rokov väzenia.



Uvedené skutky Pell spáchal v 90. rokoch na chlapcoch, ktorí spievali v zbore v katolíckej Katedrále sv. Patrika v Melbourne. Obete mali vtedy 12 a 13 rokov.



Podľa informácií zo súdu si 77-ročný Pell musí z trestu odpykať najmenej tri roky a osem mesiacov, aby mohol požiadať o predčasné prepustenie. Za dané činy mu pritom hrozilo až do 50 rokov väzenia.



Jedna z jeho obetí v stredu prostredníctvom svojej advokátky Vivian Wallerovej v reakcii na rozsudok uviedla, že "je ťažké uspokojiť sa" so šesťročným trestom väzenia. Obeť - v súčasnosti dospelý muž - ocenil, že súd uznal Pellovu vinu za to, čo mu ako dieťaťu spôsobil. Tento médiami neidentifikovaný muž však dodal, že "to nestačí". Avizoval, že proti rozsudku sa odvolá.



Otec druhej obete - mladíka, ktorý v roku 2014 zomrel na predávkovanie drogami - prostredníctvom svojho advokáta oznámil, že je nízkym trestom nad Pellom sklamaný, považuje ho za neprimeraný a chce sa odvolať.



"Obdivujem odvahu svojho klienta pokračovať v boji za svojho zosnulého syna. Preňho sa tento boj neskončil," uviedla advokátka Lisa Flynová.



Za nepostačujúcu označila výšku trestu aj Cathy Kezelmanová, ktorá vedie podpornú skupinu pre obete zneužívania, nazvanú Blue Knot Foundation. Podľa nej je rozsudok "nie je taký, v aký sme dúfali". Vysvetlila, že "tieto obete sú odsúdené do konca života. On (Pell) nie".



George Pell, bývalý arcibiskup Sydney a Melbourne, je najvyššie postaveným predstaviteľom Vatikánu odsúdeným za sexuálne delikty. Svojho času bol jedným z najvplyvnejších spolupracovníkov pápeža Františka. Od roku 2014 pôsobil ako jeho "minister financií" a bol poverený vykonaním finančnej reformy vo Vatikáne. Na čele vatikánskeho ekonomického sekretariátu pôsobil až do februára 2019.