Zamestnanci Google štrajkom upozornili na sexuálne obťažovanie

Londýn 1. novembra (TASR) - Spoločnosť Google musela vo štvrtok čeliť masívnemu štrajku svojich zamestnancov po celom svete, ktorí protestovali proti sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku. Informáciu priniesla agentúra DPA.



Stovky zamestnancov v európskej centrále Google v írskom Dubline sa vo štvrtok zapojili do hodinového štrajku. Jeden z organizátorov akcie povedal, že tým prejavujú solidaritu s každým, kto na pracovisku zažil akúkoľvek formu obťažovania alebo neférového zaobchádzania.



Do štrajku sa zapojili aj zamestnanci Google v Londýne, Zürichu, Berlíne, Singapure a v Tokiu. Neskôr sa majú uskutočniť podobné zhromaždenia aj v Spojených štátoch.



Protesty vyvolala správa, ktorú publikovali noviny The New York Times minulý týždeň. Podľa nej spoločnosť Google prepustila v roku 2014 výkonného riaditeľa zodpovedného za softvér Android Andrewa E. Rubina v dôsledku sexuálneho obťažovania, pričom mu stále platí odchodné v hodnote 90 miliónov dolárov.



Účastníci štrajku zverejnili svoje požiadavky na sociálnej sieti Twitter. Zahŕňajú zrušenie vynútených arbitrážnych konaní, ktoré majú vyriešiť spory vo vnútri firmy a zabrániť súdnym konaniam. Využívajú sa však aj na umlčanie zamestnancov. Okrem toho zamestnanci požadujú i rovnocenné zaobchádzanie na pracovisku či v oblasti platov.



Výkonný riaditeľ spoločnosti Google Sundar Pichai zamestnancom povedal, že rešpektuje ich právo na štrajk, informovala stanica BBC. "Rozumiem hnevu a sklamaniu, ktoré mnohí z vás cítia," napísal v hromadnom e-maile pre zamestnancov. "Cítim to tiež a som naplno odhodlaný dosiahnuť postup v riešení problému, ktorý je v našej spoločnosti prítomný už príliš dlho... a týka sa aj nás v Google," dodal Pichai, ktorý priznal aj to, že ďalších takmer 48 zamestnancov Google bolo prepustených z dôvodu sexuálneho obťažovania a bez odstupného.