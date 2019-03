Zamestnanci štátneho sektora v Maďarsku pripravujú na 1. mája pochod

Požiadavkou odborárov okrem iného je okamžitá patričná úprava platov vrátenie piatich dní dovolenky a započítanie obedovej prestávky do pracovného času.

Budapešť 14. marca (TASR) - Pracovníci štátnej a verejnej správy v Maďarsku po štvrtkovom štrajku pripravujú na 1. mája protestný pochod. Podľa agentúry MTI o tom vo štvrtok v Budapešti informovala predsedníčka Odborov pracovníkov štátnej a verejnej správy (MKKSZ) Péterné Borosová.



Spresnila, že vo štvrtok prácu prerušilo 7500 pracovníkov, z ktorých väčšina boli pracovníci samospráv. Zo sféry štátnej správy sa do štrajku zapojilo menej ľudí.



Borosová podotkla, že pracovníci samospráv štrajkovali už po šiesty raz. Dodala, že vláda síce po 11 rokoch teraz zabezpečila v priemere 20-percentný rast miezd pre 17.000 samosprávnych zamestnancov, v danom období ale prepad reálnych miezd dosiahol až 50 percent.



Požiadavkou odborárov okrem iného je okamžitá patričná úprava platov vrátenie piatich dní dovolenky a započítanie obedovej prestávky do pracovného času.



Prvého marca vstúpili v Maďarsku do platnosti sprísnené pravidlá týkajúce sa práce štátnych úradníkov. Zamestnancom štátnej správy sa začína pracovný čas o 6.45 h a denne musia odpracovať deväť hodín. Do ich pracovného času sa už podľa nových pravidiel nezaráta obedňajšia prestávka.



Medzi ďalšie reštrikčné opatrenia patrí zrušenie mimomzdových prostriedkov pre pracovníkov štátnych úradov v župných mestách a v hlavnom meste, zníženie dovolenky z 25 na 20 dní, ale aj určenie ďalších voľných dní na základe pracovnej pozície, a nie na základe stráveného času v práci, ako tomu bolo doteraz.



Zmenou je aj možnosť predĺženia pracovnej doby na 12 hodín, a to bez nároku na vyplatenie nadčasov. Nové pravidlá zavádzajú pre štátnych úradníkov štatút vládnej služby.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)