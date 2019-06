Zamestnanci továrne, kde sa vyrába najviac nutely na svete, štrajkujú

Štrajkujúci žiadajú zvýšenie svojich miezd o 4,5 percenta a bonus vo výške 900 eur.

Rouen 3. júna (TASR) - Už šiesty deň trvá štrajk zamestnancov továrne na severe Francúzska, kde sa vyrába štvrtina celosvetovej produkcie orieškovo-čokoládového krému Nutella.



Zamestnanci továrne súkromnej talianskej spoločnosti Ferrero v meste Villers-Ecalles v kraji Normandia v departemente Seine-Maritime ležiacom na severe Francúzska sa štrajkom domáhajú zvýšenia svojich miezd, informovala agentúra AFP.



Do štrajku sa zapojilo 160 zamestnancov továrne, v ktorej sa denne vyrobí v priemere 600.000 balení nutelly. Štrajkujúci žiadajú zvýšenie svojich miezd o 4,5 percenta a bonus vo výške 900 eur.



Podľa AFP vedenie továrne zamestnancom ponúka zvýšenie miezd o 0,4 percenta.



Zamestnanci vstúpili do štrajku ešte minulý pondelok, keď zablokovali brány do areálu. Ako uviedol Fabrice Canchel z odborov Force Ouvriere (FO), cez brány továrne odvtedy neprešiel žiaden kamión.



Canchel spresnil, že štrajk viedol k radikálnemu zníženiu výroby tyčiniek Kinder Bueno. Zo štyroch liniek na výrobu nutelly funguje len jedna, aj to len na 20 percent. Odborár dodal, že so zásobami surovín na výrobu sú už takmer na konci.



Spoločnosť Ferrero, ktorá je známa aj pralinkami Ferrero Rocher a čokoládovými vajcami s prekvapením Kinder Surprise, odmietla komentovať situáciu vo svojej továrni vo Francúzsku.



Agentúra AFP sa však dostala k internej pošte manažmentu francúzskej pobočky, v ktorom zablokovanie brán továrne označujú za "úplne protiprávne" a vyhrážajú sa, že požiadajú o súdny príkaz, aby dosiahli uvoľnenie blokády. Podľa Canchela tento postoj manažmentu je "neprijateľným porušením práva na štrajk".



Výrobu nutelly v posledných rokoch ohrozila neúroda lieskových orechov v Turecku, ktoré sú jednou zo základných zložiek obľúbeného krému. Predaj nutelly napr. vo Francúzsku utlmila v roku 2015 aj kampaň proti používaniu palmového oleja v potravinárskych výrobkoch, pretože táto komodita prispieva k odlesňovaniu planéty a zmene klímy. Menší záujem o nutellu súvisí aj s propagáciou zdravšieho stravovania.



Továreň v meste Villers-Ecalles bola vo februári tohto roku nútená zastaviť výrobu na päť dní v dôsledku zistenia nedostatkov v kvalite výrobkov.