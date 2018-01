Zamestnankyne OSN hlásia sexuálne obťažovanie a útoky na pracovisku

Jedna zo žien tvrdí, že ju znásilnil vyššie postavený zamestnanec OSN, keď pracovala v odľahlej časti sveta. Potom podľa svojich slov prišla o zamestnanie a víza.

New York 19. januára (TASR) - Desiatky zamestnankýň OSN vyhlásili, že ich na pracovisku sexuálne obťažovali alebo napadli. Uvádza sa to v správe britského denníka Guardian zverejnenej vo štvrtok.



Zamestnankyne Organizácie Spojených národov, pracujúce vo vyše desiatke krajín, vyjadrili obvinenia anonymne z obáv pred odplatou alebo preto, aby neporušili pravidlá, ktoré im nedovoľujú verejne sa vyjadrovať.



Jedna zo žien tvrdí, že ju znásilnil vyššie postavený zamestnanec OSN, keď pracovala v odľahlej časti sveta. Potom podľa svojich slov prišla o zamestnanie a víza - a navyše niekoľko mesiacov strávila v nemocnici po prežitom strese a traume.



Dodala, že OSN pri vyšetrovaní jej prípadu nenašla dostatočné dôkazy, a pritom boli i sú k dispozícii medicínske dôkazy a výpovede svedkov.



Pätnásť zamestnankýň uviedlo, že boli v období piatich rokov sexuálne obťažované alebo napadnuté, a sedem žien povedalo, že oficiálne nahlásili, čo sa stalo.



Tri z týchto žien povedali, že neskôr museli odísť z pracovného miesta alebo sa im vyhrážali ukončením pracovného pomeru, pričom údajní páchatelia zostávajú na svojich pracovných miestach - vrátane vysokopostaveného predstaviteľa OSN.



Generálny tajomník OSN António Guterres je "neústupný" pri riešení tohto problému, "ktorý sa zároveň týka aj rodovej rovnosti a rovnováhy moci", uviedol novinárom v New Yorku jeho hovorca Stéphane Dujarric, ktorého citovala agentúra DPA.



"Nikto neverí tomu, že OSN je iná než ostatné organizácie - verejné alebo súkromné -, ktoré zažili sexuálne obťažovanie," dodal Dujarric novinárom.



OSN sa chystá rozposlať zamestnancom dotazník a zriadi linku dôvery pre ľudí, ktorí budú môcť telefonicky požiadať o radu, oznámil ešte Dujarric.