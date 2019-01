Zamietnutie brexitového plánu môže viesť k odchodu z EÚ bez dohody

Londýn 14. januára (TASR) - Šanca, že poslanci britského parlamentu zahlasujú v utorok za tzv. brexitový plán premiérky Theresy Mayovej, je nesmierne malá. Pre TASR to povedal analytik britského think-tanku Demos Alan Lockey.vysvetlil Lockey. Zároveň zdôraznil, že utorková udalosť je symbolickým aktom, a nie legislatívnym hlasovaním. Na to, aby dohoda bola uzákonená, je potrebné najprv pripraviť návrh zákona.dodal analytik.Otázka TASR, čo sa stane, ak dohoda o brexite v parlamente neprejde, je podľa neho "otázkou za milión".povedal analytik.Prečítajte si aj: Schválenie dohody o brexite otvorí cestu k odchodu Británie z EÚ

Po neprijatí dohody bude mať premiérka tri dni na to, aby ju pozmenila a znovu predložila parlamentu na hlasovanie. Podľa Lockeyho je však pravdepodobné, že tak Mayová neurobí. Parlament sa preto môže pokúsiť navrhnúť vlastné riešenie.Medzi najviac diskutované riešenia patrí dohoda v podobe Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorú má EÚ napríklad s Nórskom, alebo druhé referendum.Prvá možnosť je podľa analytika pre krajinu najpriaznivejšia. Británia by si zachovala svoje členstvo na jednotnom trhu a voľnosť pohybu osôb či tovaru. Vyhlásenie ďalšieho referenda by však podľa Lockeyho, naopak, nebolo dobrým ťahom.Avšak za oboma z týchto návrhov by po prijatí nasledoval zdĺhavý a komplikovaný legislatívny proces. Preto je možnosť dohody vytvorenej parlamentom podľa Lockeyho nepravdepodobná. Ak teda premiérka opätovne nepredloží parlamentu návrh dohody v pozmenenej forme, Británia bude na ceste k odchodu bez konkrétnych pravidiel.uzatvoril Lockey.Britský parlament mal o 585-stranovej dohode o brexite pôvodne hlasovať 11. decembra. Premiérka Mayová však hlasovanie odložila na tretí januárový týždeň, keďže sa obávala, že dohoda nenájde dostatočnú podporu. Tým sa otvoril celý rad možností - od tzv. tvrdého brexitu cez jeho odvolanie až po druhé referendum. Mayová však posledné dve možnosti odmieta.(Vyslaná spravodajkyňa TASR Barbora Paľovčíková)