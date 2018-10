Západ Mexika sa pripravuje na príchod silného hurikánu Willa

Na snímke Národného úradu pre oceány a ovzdušie (NOAA) zo satelitu GOES v pondelok 22. októbra 2018 je hurikán Willa v Tichom oceáne, ktorí sa blíži k západnému pobrežiu Mexika.

Mexické úrady pripravili evakuácie v častiach tichomorského pobrežia, kde očakávajú povodne a zosuvy pôdy v súvislosti s hurikánom Willa.

Mexiko 23. októbra (TASR) - Mexické úrady pripravili evakuácie v častiach tichomorského pobrežia, kde očakávajú povodne a zosuvy pôdy v súvislosti s hurikánom Willa. Jeho stred má zasiahnuť pevninu ešte v utorok južne od plážového strediska Mazatlán, informovala agentúra DPA.



Hurikán od pondelka mierne zoslabol, pričom najvyššia ustálená rýchlosť vetra podľa údajov amerického Národného centra pre hurikány naposledy dosahovala 215 kilometrov za hodinu. Stále tak ide o "extrémne nebezpečný" poveternostný útvar, zaraďovaný do druhej najvyššej z piatich kategórií.







Výstraha pred hurikánom platí na úseku pobrežia medzi Mazatlánom v mexickom štáte Sinaloa a mestom San Blas v štáte Nayarit, ako aj na blízkom súostroví Islas Marías. V ohrozenej oblasti uviedli do pohotovosti aj zložky armády.



Meteorológovia očakávajú, že Willa po presune nad pevninu v noci na stredu (miestneho času) rýchlo zoslabne.



Názov hurikánu so začiatočným písmenom W svedčí o tom, že tohtoročná hurikánová sezóna bola v Tichom oceáne "veľmi aktívna", pripomenula DPA. Tropické cyklóny totiž bývajú každý rok pomenúvané postupne podľa abecedy. Zatiaľ posledný hurikán na strane Atlantiku bola Nadine spred dvoch týždňov.