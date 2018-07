Západne od Atén vypukol lesný požiar, obyvateľov z okolia evakuovali

Požiar si tiež vynútil uzavretie takmer 20-kilometrového úseku dvoch diaľnic spájajúcich Peloponézsky polostrov so strednou časťou krajiny.

Atény 23. júla (TASR) - Evakuáciu obyvateľov viacerých gréckych obcí si v pondelok vynútil požiar, ktorý vypukol západne od metropoly Atény a rýchlo sa rozšíril cez miestny borovicový les.



Do boja s ohňom neďaleko prímorského mestečka Kineta ležiaceho zhruba 50 kilometrov západne od Atén nasadili okolo 80 hasičov a 40 hasičských áut, sedem lietadiel a štyri helikoptéry, informovala agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady. Hasiace práce komplikuje silný vietor, často meniaci smer.



Evakuácia postihla dovedna tri miestne obce. Požiar si tiež vynútil uzavretie takmer 20-kilometrového úseku dvoch diaľnic spájajúcich Peloponézsky polostrov so strednou časťou krajiny.



Grécka televízna stanica Skai priniesla zábery horiacich pozemkov a minimálne jedného spáleného domu. Niektorí z miestnych obyvateľov sa snažili uchrániť svoj majetok a plamene sa pokúšali uhasiť záhradnými hadicami, iní z oblasti utekali autami či mopedmi.



Príčina požiaru, ktorý vypukol v pohorí Gerania pri Kinete, doposiaľ nie je známa. Grécko podľa predpovedí čakajú horúce dni s teplotami až do 40 stupňov Celzia a riziko vzniku požiarov je podľa miestnych úradov vysoké.



Agentúra AP priblížila, že ďalší požiar vypukol v pondelok na juhogréckom ostrove Kréta. S plameňmi, ktorým padli za obeť poľnohospodárska pôda i lesný porast, tam bojujú desiatky hasičov i dva hasiace vrtuľníky.



Lesné požiare sú v horúcich a suchých letných mesiacoch v Grécku pomerne bežným javom. Zrejme najhoršie však doposiaľ zasiahli juh tejto krajiny v roku 2007, pričom si vtedy vyžiadali vyše 60 obetí na životoch.