Zaplátali dieru, cez ktorú CNN nakrútila Trumpa pri golfe

Kamera ho zachytila z cesty pri golfovom ihrisku - cez medzeru v stromoch a kríkoch, ktoré ihrisko od cesty oddeľujú.

Washington 31. decembra (TASR) – Americký prezident Donald Trump je od začiatku vianočných sviatkov vo svojom luxusnom sídle Mar-a-Lago na Floride a takmer každý deň sa tam venuje obľúbenému golfu. Spravodajskej televízii CNN sa ho pred niekoľkými dňami podarilo pri tomto športe nakrútiť.



Kamera ho zachytila z cesty pri golfovom ihrisku - cez medzeru v stromoch a kríkoch, ktoré ihrisko od cesty oddeľujú. Počas nakrúcania však zrazu vošlo do záberu nákladné auto a americké médiá sa hneď zhodli na tom, že to nebolo náhodné.



Teraz sa šéf Bieleho domu postaral o svoje súkromie ešte lepšie. Do spomínanej medzery dal nasadiť nové stromy. "Dnes sme nenakrútili prezidenta hrajúceho golf. Sadia tam stromy," uviedla v sobotu CNN.



Šéf Bieleho domu novinárov do svojho súkromného sídla na Floride nepúšťa; dostali sa tam len vo februári, keď hostil japonského premiéra Šinzóa Abeho. Aj vtedy sa však sťažovali na nedostatočný prístup k obom štátnikom a nedôstojné zaobchádzanie s nimi. Napríklad keď politici hrali golf, boli novinári poslaní do miestnosti so zahalenými oknami.



(spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová)