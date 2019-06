Záplavy postihli v Číne takmer pol druha milióna ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Peking 11. júna (TASR) - Tisíce ľudí odrezali od sveta prudké prívalové lejaky, ktoré sa prehnali strednými a južnými oblasťami Číny. Záplavy pripravili o život najmenej päť ľudí. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s tým, že úrady sa pripravujú na najmenej štyri dni ďalších zrážok.



Oficiálny štátny denník China Daily uviedol, že v provincii Ťiang-si povodne v pondelok zničili 10.800 hektárov plodín a zničili stovky domov. Celkovo bolo postihnutých 1,4 milióna ľudí a priame hospodárske straty predstavujú 382,41 milióna dolárov.



V regióne Kuang-si na juhozápade Číny malo 20.000 domácností výpadok energie. Povodne tam poškodili cesty, mosty a ďalšiu infraštruktúru, napísali noviny.



Zrážky v provincii Ťiang-si dosiahli podľa čínskeho meteorologického úradu úroveň 688 milimetrov.



Meteorológovia varovali, že búrky by sa do štvrtka mali rozšíriť aj do ďalších provincií - Kuang-tung, Fu-ťien, Ťiang-si, Jün-nan a S'-čchuan - a na ostrov Taiwan.



Takisto varovali jednotlivé vlády, aby sa mali na pozore pred prudkými búrkami. V zasiahnutých oblastiach hrozí v nasledujúcich dňoch aj rozvodňovanie riek.

