Zaríf: Irán bude pokračovať v odstupovaní od jadrových záväzkov

Teherán 3. augusta (TASR) - Irán bude pokračovať v odstupovaní od svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015. V sobotu to uviedol iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf. Napísala o tom agentúra Reuters.



Zaríf, ktorého vyjadrenia sprostredkovala iránska tlačová agentúra ICANA, uviedol, že Teherán v súvislosti so znižovaním svojich záväzkov (vyplývajúcich z jadrovej dohody) podnikne v súčasnej situácií "tretí krok".



"Musíme povedať, že ak (dohodu) úplne nedodržujú ostatní, potom ju ani my nebudeme úplne dodržiavať," povedal Zaríf, čím mal na mysli krajiny, ktoré sú účastníkmi dohody. Bližšie podrobnosti však neuviedol.



Irán v máji tohto roka oznámil, že nebude rešpektovať niektoré obmedzenia vyplývajúce z dohody, pokiaľ ostatné signatárske krajiny neurobia na zmiernenie amerických sankcií viac - najmä v súvislosti s predajom ropy. Teherán takisto pohrozil zavedením ďalších opatrení.



Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) začiatkom júla potvrdila, že Irán začal obohacovať urán na 4,5-percentný podiel štiepneho izotopu U-235, hoci dohoda stanovuje limit 3,67 percenta. Potvrdila tiež prekročenie 300-kilogramového limitu pre zásoby nízkoobohateného uránu.



Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa od dohody jednostranne odstúpili už v máji 2018 a Washington následne obnovil sankcie voči Iránu vrátane embarga na dovoz ropy.