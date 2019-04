Zarif: Irán by pod tlakom USA mohol odstúpiť od jadrovej zmluvy

Tento mesiac Spojené štáty zaradili iránske elitné Revolučné gardy na svoj zoznam teroristických organizácií a pod hrozbou sankcií žiadajú všetky krajiny, aby zastavili nákup iránskej ropy.

Teherán/Dubaj 28. apríla (TASR) - Odstúpenie od medzinárodnej Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) je pre Irán jednou z "početných možností" po tom, ako Spojené štáty sprísnili sankcie voči Teheránu. Uviedol to iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, ktorého v nedeľu citovali štátne médiá.



Napätie medzi Teheránom a Washingtonom vzrástlo, odkedy vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa vlani odstúpila od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom z roku 2015 a začala voči islamskej republike znova stupňovať sankcie, pripomína v správe agentúra Reuters.



Tento mesiac Spojené štáty zaradili iránske elitné Revolučné gardy na svoj zoznam teroristických organizácií a pod hrozbou sankcií žiadajú všetky krajiny, aby zastavili nákup iránskej ropy.



"Islamská republika má na výber početné možnosti a predstavitelia krajiny ich zvažujú... odstúpenie od NPT je jednou z nich," citovala Zarífa štátna televízna a rozhlasová spoločnosť IRIB.



Irán už v minulosti pohrozil odstúpení od tejto zmluvy zameranej na zastavenie šírenia jadrových zbraní, keď Trump zrušil účasť USA na dohode Teheránu zo svetovými veľmocami z roku 2015. Signatármi tzv. jadrovej dohody sú tiež Rusko, Čína, Nemecko, Británia a Francúzsko.



Teherán pohrozil aj odstúpení od tejto dohody, pokiaľ európske veľmoci nedosiahnu, aby mala naďalej ekonomický prínos pre Irán.



Európske krajiny zapojené do dohody uviedli, že pomôžu svojim firmám obchodovať s Iránom, ak sa bude držať dohodnutých podmienok, Teherán však kritizuje podľa svojho názoru pomalý pokrok v otázke sľubovaného platobného mechanizmu pre iránsko-európsky obchod.



"Európania mali rok, ale, žiaľ, nepodnikli žiadne praktické opatrenia. Očakávame, že preukážu, že to tak nie je, a nemyslím si, že im zostáva veľa času," povedal Zaríf pre IRIB.