Zaríf ocenil konštruktívne rokovania s Mogheriniovou

Brusel 15. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf označil utorkové rozhovory so šéfkou európskej diplomacie Federicou Mogheriniovou v Bruseli za "veľmi dobré a konštruktívne". Hlavnou témou ich rokovaní bola snaha zachrániť jadrovú dohodu uzavretú v júli 2015.



K návšteve Zarífa v Bruseli dochádza potom, ako sa americký prezident Donald Trump minulý týždeň rozhodol z tejto dohody vystúpiť. Pozícia EÚ je opačná a snaží sa jadrovú dohodu s Iránom, ku vzniku ktorej diplomaticky prispela, zachrániť. Chce presvedčiť iránsku stranu, aby aj napriek rozhodnutiu Spojených štátov z dohody vystúpiť a uplatňovať tvrdé ekonomické sankcie voči Iránu jadrovú dohodu rešpektovala a plnila.



Irán sa v rámci dohody zaviazal, že do roku 2025 bude používať svoj nukleárny program len na mierové účely.



Program Zarífovej návštevy bol dohodnutý tak, že sa najskôr stretne s Mogheriniovou a v popoludňajších hodinách aj s ministrami zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Británie. Ide o krajiny, ktoré spolu s Čínou, Ruskom a USA dospeli k jadrovej dohode s Iránom.



Mogheriniová sa s diplomatmi z uvedených troch členských krajín EÚ stretne skôr, aby ich informovala o rokovaniach so Zarífom. Tie trvali hodinu a Zaríf po ich ukončení uviedol, že verí, že obe strany sú "na správnej ceste", aby sa uistili, že záujmy "zostávajúcich účastníkov dohody, najmä Iránu, budú zachované a zaručené".



Mogheriniovej hovorkyňa Maja Kocijančičová v pondelok uviedla, že "dohoda s Iránom funguje", a vysvetlila pozíciu Európskej komisie, podľa ktorej "musíme urobiť všetko preto, aby sme dohodu zachovali".



Spravodajca TASR Jaromír Novak