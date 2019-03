Zástancovia brexitu predložili požiadavky ohľadom pozmenenej dohody

Kritici tvrdia, že Spojené kráľovstvo by na základe backstopu zostalo pripútané k pravidlám EÚ na neurčito.

Londýn 3. marca (TASR) - Poslanci britského parlamentu podporujúci brexit, ktorí v januári neschválili predbežnú dohodu o vystúpení Británie z Európskej únie, predložili požiadavky ohľadom pozmenenej dohody, ktorú by podporili. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na noviny The Sunday Times.



Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu 15. januára nepodporili predbežnú dohodu o vystúpení Británie z Európskej únie, keď za jej schválenie hlasovalo 202 poslancov a 432 bolo proti. Mnohí z nich podľa Reuters nesúhlasili s tzv. írskou poistkou (backstop), ktorá má zabrániť opätovnému zavedeniu kontrol na hraniciach medzi Írskou republikou a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva.



The Sunday Times podľa Reuters píše, že zástancovia brexitu z radov konzervatívnej strany premiérky Theresy Mayovej pripravili dokument popisujúci tri kritéria, ktoré dohoda musí splniť, aby si získala ich podporu.



Je to "jasne formulovaná, právne záväzná doložka na úrovni zmluvy, ktorá jednoznačne preváži" pôvodné znenie dohody o vystúpení. Dokument takisto popisuje prostriedky na zrušenie backstopu v prípade zlyhania neskorších obchodných rokovaní.



Kritici tvrdia, že Spojené kráľovstvo by na základe backstopu zostalo pripútané k pravidlám EÚ na neurčito. Británia, ktorá má EÚ opustiť 29. marca, sa podľa Reuters snaží zaručiť, že táto poistka bude len dočasná.



Návrh poslancov bol podľa dokumentu vypracovaný s podporou severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP). Konzervatívna strana premiérky Mayovej, ktorá po predčasných voľbách v roku 2017 stratila nadpolovičnú väčšinu v britskom parlamente, potrebuje podporu DUP.



Ak premiérka zabezpečí splnenie požiadaviek, poslanci DUP a aj zástancovia brexitu z radov Konzervatívnej strany ju podporia v novom hlasovaní o dohode o brexite, ktoré premiérka sľúbila na 12. marca.



Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier v piatok vyhlásil, že EÚ je pripravená dať Spojenému kráľovstvu ďalšie záruky, že tzv. írska poistka z dohody o podmienkach jeho vystúpenia z EÚ bude len dočasným riešením.